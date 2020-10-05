Com uso de carreta, servidores da Educação serão testados até dia 16
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira (05), afirmaram que o Inquérito Sorológico Escolar, realizado em 13 municípios do Estado, tem conclusão prevista para a próxima sexta-feira (09). Já o Censo Sorológico, que contará com o mapeamento dos profissionais da saúde que entraram em contato com o novo coronavírus, tem previsão de ser finalizado até o dia 16 deste mês de outubro.
Para a realização do Inquérito Sorológico Escolar, o Governo do Espírito Santo, por meio das Secretarias da Saúde (Sesa) e da Educação (Sedu), deu início à primeira etapa, que tem por objetivo estimar o percentual de estudantes e trabalhadores da área da educação infectados pela Covid-19. O inquérito é uma das estratégias de enfrentamento e monitoramento da pandemia no Estado. "Primeiramente, sobre o inquérito escolar, já foram realizados os sorteios, já sabemos todas as escolas sorteadas e que realizarão o inquérito nos 13 municípios. Em um destes, Cachoeiro de Itapemirim, já foi concluída a coleta de todos os alunos, professores e trabalhadores que participariam", disse Fernandes.
Os municípios selecionados que trazem a representação populacional capixaba são: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. "Entre o dia de hoje (05) e quarta-feira (07) todos os outros 12 municípios iniciarão as atividades. Teremos também, na Grande Vitória, uma carreta que irá colaborar circulando, para que, nos pontos definidos, haja uma unidade móvel de coleta escolar", explicou o secretário.
FUNCIONAMENTO
Dos 13 municípios selecionados, foram sorteadas 86 escolas, das quais serão testados, aproximadamente, 3.400 professores, 2.300 funcionários e cerca de 5.065 alunos, que também foram sorteados. De acordo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a iniciativa possibilitará uma fotografia do contágio da doença no período pré-escolar.
Dentro das unidades escolares sorteadas, estarão presentes equipes municipais da saúde para a realização da coleta de sangue a ser utilizada para os testes sorológicos. As crianças, adolescentes e os servidores terão horários agendados para o dia de coleta.
Antes do procedimento, segundo a Sesa, os participantes e o responsável pelo menor responderão um questionário feito pelos profissionais da saúde do município ou designados que abordará os dados demográficos, clínicos e epidemiológicos, tais como sintomas recentes, local onde mora e os cuidados relacionados ao uso da máscara, por exemplo.
O material biológico será encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), em Vitória, sendo os testes realizados e processados tanto pelo Lacen/ES, quanto pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
CENSO ESCOLAR
Já com relação ao Censo Escolar, o subsecretário, Luiz Carlos Reblin, explicou que a coleta é feita em 100% dos trabalhadores da educação da rede estadual. O objetivo do Censo, de acordo com a Sesa, é fazer um mapeamento dos profissionais que entraram em contato com o vírus no Espírito Santo.
Já participaram os municípios de Alto Rio Novo, Apiacá, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado, com um total de 612 amostras. A expectativa é de que 18 mil profissionais da Rede Estadual participem do Censo, nos 78 municípios do Estado, segundo informações da Sesa. Assim como o Inquérito, as amostras coletadas passarão por testes sorológicos pelo método de quimioluminescência (redução de luz). O material coletado será processado tanto pelo Lacen, quanto pela Fiocruz.
USO DA CARRETA
Também segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), um caminhão consultório equipado para funcionar como uma unidade de saúde itinerante contendo dois consultórios e um posto de coleta de exames será disponibilizado durante a realização do inquérito e do Censo. O veículo irá favorecer a ampliação dos postos de coleta nos municípios envolvidos e ficará estacionado em locais estratégicos, conforme a programação e necessidade de cada município para atender a comunidade escolar.