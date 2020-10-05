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Saúde

Cerca de 10% da população global já contraiu novo coronavírus, diz OMS

O diretor-executivo da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, disse estar preocupado com o crescimento de surtos no sudeste da Ásia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 15:21

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 15:21

O diretor do programa de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan
O diretor do programa de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan Crédito: Reuters/Folhapress
Cerca de 10% da população global contraiu o novo coronavírus desde o início da pandemia, afirmou nesta segunda (5) Michael Ryan, diretor-executivo da OMS (Organização Mundial da Saúde).
O número, citado a partir das "melhores estimativas atuais", segundo Ryan, corresponderia a 780 milhões de infecções, mais de 20 vezes os 35 milhões de casos registrados, segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA).
"Isso varia conforme o país, varia do urbano ao rural, varia conforme os grupos", afirmou o diretor em reunião do Conselho Executivo da entidade.
Uma compilação de estudos disponíveis na Europa até 30 de junho (antes que a segunda onda de contágio começasse), feita pela ECDC (agência de controle de doenças transmissíveis), mostrava resultados que variavam de 1% da população, na Finlândia, a 42% em Ischgl, vilarejo austríaco que viveu um dos primeiros surtos da doença no continente.
"Mas o que isso significa é que a grande maioria do mundo continua em risco", afirmou Ryan.
O diretor se disse preocupado com o crescimento de surtos no sudeste da Ásia e a alta no número de casos e de mortes na Europa e no Oriente Médio.
"Estamos entrando em um período difícil. A doença continua se espalhando", afirmou Ryan.
Na semana passada, o mundo registrou 1 milhão de mortes por Covid-19, quase 210 mil delas nos Estados Unidos. O Brasil foi o segundo país com maior número de óbitos causados pelo novo coronavírus: mais de 145 mil na última sexta (2).

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