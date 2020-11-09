Escola Primeiro Mundo suspende aulas após professor pegar Covid

Três turmas do ensino fundamental II - 6º ao 9º ano - do Centro Educacional Primeiro Mundo, em Vitória, tiveram as aulas presenciais suspensas após um professor do segmento testar positivo para o coronavírus, no último domingo (8).
De acordo com o coordenador do colégio, Sebastião Luiz Batista, as aulas presenciais devem permanecer suspensas por 14 dias, conforme o protocolo estabelecido pelo governo estadual, e os alunos vão continuar com as atividades exclusivamente remotas.
O coordenador ressalta que não há registro de aluno ou qualquer outro funcionário com sintomas gripais. "A escola tem seguido rigorosamente todos os protocolos de higiene, distanciamento e número de alunos. No domingo, quando fomos informados que o professor havia positivado, imediatamente comunicamos às famílias dos alunos, pois fazemos questão de manter essa transparência", frisa Sebastião Luiz.
As demais turmas do centro educacional continuam com o ensino híbrido, em que parte das atividades é presencial, parte remota.
SEGUNDO COLÉGIO
As aulas presenciais das turmas de 1º ao 5º do Ensino Fundamental do Darwin, em Vila Velha, também foram suspensas, e a medida vale até o próximo dia 13. Somente as atividades remotas oram mantidas.
No documento, com data do dia 31 de outubro, a equipe pedagógica da instituição informava que a suspensão era necessária porque quatro professores do segmento apresentaram sintomas compatíveis com quadro de síndrome gripal. Um deles teve o diagnóstico confirmado.
O comunicado citava que a suspensão atendia às exigências anotadas na Nota Técnica nº79/2020, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).