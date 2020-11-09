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Apenas as presenciais

Escola Primeiro Mundo suspende aulas após professor pegar Covid

Depois do diagnóstico, três turmas do ensino fundamental II do centro educacional tiveram que voltar ao ensino totalmente remoto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 20:33

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 20:33

Jovem assistindo aula no notebook - videoaula. Criança, mãe
Para as turmas do professor com Covid-19, as aulas serão apenas remotas Crédito: August de Richelieu/Pexels
Três turmas do ensino fundamental II - 6º ao 9º ano - do Centro Educacional Primeiro Mundo, em Vitória, tiveram as aulas presenciais suspensas após um professor do segmento testar positivo para o coronavírus, no último domingo (8). 
De acordo com o coordenador do colégio, Sebastião Luiz Batista,  as aulas presenciais devem permanecer suspensas por 14 dias, conforme o protocolo estabelecido pelo governo estadual, e os alunos vão continuar com as atividades exclusivamente remotas. 
O coordenador ressalta que não há registro de aluno ou qualquer outro funcionário com sintomas gripais.  "A escola tem seguido rigorosamente todos os protocolos de higiene, distanciamento e número de alunos. No domingo, quando fomos informados que o professor havia positivado, imediatamente comunicamos às famílias dos alunos, pois fazemos questão de manter essa transparência", frisa Sebastião Luiz. 
As demais turmas do centro educacional continuam com o ensino híbrido, em que parte das atividades é presencial, parte remota. 

SEGUNDO COLÉGIO

As aulas presenciais das turmas de 1º ao 5º do Ensino Fundamental do Darwin, em Vila Velha,  também foram suspensas, e a medida vale até o próximo dia 13. Somente as atividades remotas oram mantidas.
No documento, com data do dia 31 de outubro, a equipe pedagógica da instituição informava que a suspensão era necessária porque quatro professores do segmento apresentaram sintomas compatíveis com quadro de síndrome gripal. Um deles teve o diagnóstico confirmado.
O comunicado citava que a suspensão atendia às exigências anotadas na Nota Técnica nº79/2020, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 

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