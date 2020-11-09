Escola Primeiro Mundo suspende aulas após professor pegar Covid

O coordenador ressalta que não há registro de aluno ou qualquer outro funcionário com sintomas gripais. "A escola tem seguido rigorosamente todos os protocolos de higiene, distanciamento e número de alunos. No domingo, quando fomos informados que o professor havia positivado, imediatamente comunicamos às famílias dos alunos, pois fazemos questão de manter essa transparência", frisa Sebastião Luiz.