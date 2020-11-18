Covid no ES: 'Não temos casos confirmados de reinfecção', diz subsecretário

O Ministério da Saúde acabou de publicar uma orientação de como proceder para definir e investigar um caso. A primeira questão é: precisa ter um intervalo maior de 90 dias entre os dois adoecimentos. A partir daí, inicia-se a pesquisa de onde ele foi coletado, qual laboratório e, por fim, havendo indicação, o material é encaminhado a um laboratório de referência, para que se faça um sequenciamento genético para confirmar se é o vírus da Covid que fez o adoecimento nas duas situações. Aqui no Espírito Santo, ainda não temos nenhum caso confirmado de reinfecção, destacou.