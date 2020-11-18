Covid no ES: 'Não temos casos confirmados de reinfecção', diz subsecretário

O subsecretário de Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin, informou que não há casos de reinfecção do coronavírus no Espírito Santo. A afirmação foi feita em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (18). Segundo Reblin, o Ministério da Saúde publicou recentemente um protocolo de como detectar e investigar casos suspeitos, mas, até o momento, o Espírito Santo não registrou nenhuma confirmação de reinfecção da Covid-19.
O Ministério da Saúde acabou de publicar uma orientação de como proceder para definir e investigar um caso. A primeira questão é: precisa ter um intervalo maior de 90 dias entre os dois adoecimentos. A partir daí, inicia-se a pesquisa de onde ele foi coletado, qual laboratório e, por fim, havendo indicação, o material é encaminhado a um laboratório de referência, para que se faça um sequenciamento genético para confirmar se é o vírus da Covid que fez o adoecimento nas duas situações. Aqui no Espírito Santo, ainda não temos nenhum caso confirmado de reinfecção, destacou.
Na primeira quinzena de agosto, a secretaria confirmou que investigava um caso de reinfecção da doença no Estado. À época, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que o resultado deu "inconclusivo" e que materiais seriam coletados de pacientes que recebessem alta para uma melhor resolutividade de possíveis testes futuros.