O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que, até o momento, não há casos de reinfecção da Covid-19 no Espírito Santo. Dos casos apontados e investigados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o secretário afirmou que quase todos foram finalizados e não houve confirmação. A informação foi divulgada durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (1).
Secretário afirma: ES não tem casos de reinfecção da Covid-19 até o momento
Estamos com os casos de reinfecção que foram apontados no Estado praticamente todos finalizados, não tendo ocorrência, até o momento, de casos de reinfecção no Espírito Santo, disse.
Na primeira quinzena de agosto a secretaria confirmou que investigava um caso de reinfecção da doença no Estado. À época, Nésio afirmou que o resultado deu inconclusivo e que materiais seriam coletados de pacientes que recebessem alta para uma melhor resolutividade de possíveis testes futuros.
Na coletiva desta terça-feira o secretário também comentou sobre o fato do primeiro caso oficial de coronavírus no Brasil ter sido registrado no Espírito Santo. Sem entrar em detalhes, Nésio confirmou, mas disse que mais informações devem ser passadas nos próximos dias. Sim. Nós estamos finalizando outras investigações e é possível que nos próximos dias teremos uma atualização sobre essa informação, disse.
Sobre os testes realizados nos 100 primeiros casos confirmados da Covid-19 no Espírito Santo, o secretário afirmou que o resultado deve ser divulgado nos próximos dias.