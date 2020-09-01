Secretário afirma: ES não tem casos de reinfecção da Covid-19 até o momento

Estamos com os casos de reinfecção que foram apontados no Estado praticamente todos finalizados, não tendo ocorrência, até o momento, de casos de reinfecção no Espírito Santo, disse.

Na coletiva desta terça-feira o secretário também comentou sobre o fato do primeiro caso oficial de coronavírus no Brasil ter sido registrado no Espírito Santo. Sem entrar em detalhes, Nésio confirmou, mas disse que mais informações devem ser passadas nos próximos dias. Sim. Nós estamos finalizando outras investigações e é possível que nos próximos dias teremos uma atualização sobre essa informação, disse.