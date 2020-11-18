Sesa confirma a primeira morte por coronavírus no município de Iconha

O secretário de Estado da Saúde em exercício, Luiz Carlos Reblin, confirmou à TV Gazeta que a cidade de Iconha registrou sua primeira morte por coronavírus. O município era o único do Espírito Santo sem registro de óbito pela doença.
A morte foi confirmada nesta terça-feira (17) e a vítima é um idoso de 79 anos. Até esta data, 4.037 pessoas haviam perdido a vida em decorrência da doença no Estado, segundo informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A pequena cidade de quase 14 mil habitantes se destacava, até então, por ser a única no Estado a não registrar nenhum óbito pela doença desde o início da pandemia em todo o Estado.
A morte em Iconha já constava desde esta terça-feira no Painel Covid-19, mas o secretário de Saúde de Iconha, Fabriciano Mongin, afirmou nessa data que o caso seria investigado. Mongin disse que o hospital informou ao Estado primeiro, sem informar o município, e que não tinha informações sobre qual hospital a vítima estava e nem características do idoso.
A Vigilância Epidemiológica está investigando o caso. Hoje, não conseguimos contato com a sala de situação, e amanhã vamos verificar o caso. Não estamos questionando que seja o contrário, mas é nosso dever e precisamos investigar. Por enquanto, não estamos oficializando esta morte, disse o secretário na matéria.