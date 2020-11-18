Sesa confirma a primeira morte por coronavírus no município de Iconha

Iconha, Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação

TV Gazeta que a cidade de O secretário de Estado da Saúde em exercício, Luiz Carlos Reblin, confirmou àque a cidade de Iconha registrou sua primeira morte por coronavírus . O município era o único do Espírito Santo sem registro de óbito pela doença.

A pequena cidade de quase 14 mil habitantes se destacava, até então, por ser a única no Estado a não registrar nenhum óbito pela doença desde o início da pandemia em todo o Estado.

A morte em Iconha já constava desde esta terça-feira no Painel Covid-19, mas o secretário de Saúde de Iconha, Fabriciano Mongin, afirmou nessa data que o caso seria investigado. Mongin disse que o hospital informou ao Estado primeiro, sem informar o município, e que não tinha informações sobre qual hospital a vítima estava e nem características do idoso.