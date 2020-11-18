Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Idoso de 79 anos

Sesa confirma a primeira morte por coronavírus no município de Iconha

A pequena cidade de quase 14 mil habitantes se destacava, até então, por ser a única no Estado a não registrar nenhum óbito pela doença desde o início da pandemia em todo o Estado. Vítima é um idoso de 79 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 10:07

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 10:07

Igreja matriz de Santo Antônio, no Centro de Iconha, uma das que integram a rede de alerta através do soar de sinos
Iconha, Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação
O secretário de Estado da Saúde em exercício, Luiz Carlos Reblin, confirmou à TV Gazeta que a cidade de Iconha registrou sua primeira morte por coronavírus. O município era o único do Espírito Santo sem registro de óbito pela doença.
A morte foi confirmada nesta terça-feira (17) e a vítima é um idoso de 79 anos. Até esta data, 4.037 pessoas haviam perdido a vida em decorrência da doença no Estado, segundo informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A pequena cidade de quase 14 mil habitantes se destacava, até então, por ser a única no Estado a não registrar nenhum óbito pela doença desde o início da pandemia em todo o Estado.

Veja Também

Com aumento de casos de Covid-19 no ES, Casagrande marca reunião no Anchieta

"Ainda teremos 8 meses com a Covid até a vacina chegar", diz secretário

É enganosa postagem que sugere que Instituto Butantan não informou morte de voluntário da vacina Coronavac

A morte em Iconha já constava desde esta terça-feira no Painel Covid-19, mas o secretário de Saúde de Iconha, Fabriciano Mongin, afirmou nessa data que o caso seria investigado. Mongin disse que o hospital informou ao Estado primeiro, sem informar o município, e que não tinha informações sobre qual hospital a vítima estava e nem características do idoso.
A Vigilância Epidemiológica está investigando o caso. Hoje, não conseguimos contato com a sala de situação, e amanhã vamos verificar o caso. Não estamos questionando que seja o contrário, mas é nosso dever e precisamos investigar. Por enquanto, não estamos oficializando esta morte, disse o secretário na matéria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Splitter orientando os seus jogadores em Blazers x Warriors
NBA: Tiago Splitter, do Portland Trail Blazers, é 1º técnico brasileiro nos playoffs
Imagem de destaque
Lula transforma em lei projeto apresentado por capixaba
Imagem de destaque
11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 12 mil no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados