ES chega a 4.037 mortes e passa de 172 mil casos de Covid-19

O uso de máscaras e a higienização das mãos com álcool em gel são duas medidas preventivas da Covid-19

A quantidade de curados também subiu, chegando a 160.108. Desses, 1.256 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 caiu para 2,3%, e mais de 577,1 mil testes já foram realizados no Estado.