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Pandemia

ES chega a 4.037 mortes e passa de 172 mil casos de Covid-19

Nas últimas 24 horas, o número de infectados aumentou no comparativo com dias anteriores e chegou a 1.687; já os curados somam 1.256
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 17:41

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:41

Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário
O uso de máscaras e a higienização das mãos com álcool em gel são duas medidas preventivas da Covid-19 Crédito: Freepik
Espírito Santo registrou sete óbitos nesta terça-feira (17), elevando para 4.037 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 172.924 casos confirmados da doença, 1.687 apenas em 24 horas, indicando um aumento no comparativo com dados dos últimos dias.
O município de Vila Velha, com 25.631 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (22.693), Serra (22.020) e Cariacica (15.745). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.309 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.908.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 160.108. Desses, 1.256 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 caiu para 2,3%, e mais de 577,1 mil testes já foram realizados no Estado.

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