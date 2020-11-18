ES volta a registrar 21 óbitos e passa de 174 mil casos de Covid

Mais 21 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta quarta-feira (18), elevando para 4.058 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 174.238 casos confirmados da doença, 1.314 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 25.764 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (22.875), Serra (22.209) e Cariacica (15.870). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.309 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.908.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 161.555. Desses, 1.447 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e mais de 582,2 mil testes já foram realizados no Estado.