Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise sanitária

ES volta a registrar 21 óbitos e passa de 174 mil casos de Covid

É a segunda vez, nesta semana, que o Estado apresenta número de mortes elevado. A taxa de letalidade, porém, se mantém em 2,3%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 17:35

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 17:35

Vacina russa para a Covid-19, chamada Sputnik V, pode ser categorizada como candidata
Ainda sem vacina, a prevenção da Covid-19 depende de atitudes individuais, como distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos Crédito: Andre Melo Andrade/Immagini/Folhapress
Mais 21 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta quarta-feira (18), elevando para 4.058 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 174.238 casos confirmados da doença, 1.314 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 25.764 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (22.875), Serra (22.209) e Cariacica (15.870). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.309 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.908.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 161.555. Desses, 1.447 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e mais de 582,2 mil testes já foram realizados no Estado.

Veja Também

Médico morreu de Covid-19 e não por efeitos adversos da vacina de Oxford

Após jogo contra o Brasil, Uruguai confirma novos casos de Covid-19

Coronavírus em esgoto no ES: resultados de pesquisas só em 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados