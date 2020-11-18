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Eliminatórias da Copa

Após jogo contra o Brasil, Uruguai confirma novos casos de Covid-19

Nesta quarta (18), a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) informou que o zagueiro Alexis Rolín e o atacante Diego Rossi testaram positivo para o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 17:14

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 17:14

O Brasil venceu o Uruguai na noite desta terça-feira (17) e é o líder isolado das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo
O Brasil venceu o Uruguai na noite desta terça-feira (17) e é o líder isolado das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Um dia após enfrentar a seleção brasileira, o Uruguai confirmou nesta quarta-feira mais sete casos de covid-19 em sua equipe, entre jogadores e membros da comissão técnica. Na noite de terça, o Brasil venceu o rival por 2 a 0, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.
Nesta quarta, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) informou que o zagueiro Alexis Rolín e o atacante Diego Rossi testaram positivo para o novo coronavírus. Na noite de terça, eles não saíram do banco de reservas no estádio Centenário. Também testaram positivo Alberto Pan, Jorge Rey, Richard López, Víctor Britez e Emiliano Aguirre, todos membros da comissão técnica.
"Todos os mencionados estão em bom estado de saúde e já foram implementadas as medidas adequadas para estes casos", declarou a AUF, em comunicado.
Com estes resultados, a seleção uruguaia soma agora dez casos positivos de covid-19. Os casos anteriores eram os do atacante Luis Suárez, do Atlético de Madrid, do goleiro Rodrigo Muñoz, do Cerro Porteño, e do lateral-esquerdo Matías Viña, do Palmeiras.
O jornal uruguaio Ovación, por sinal, havia atribuído ao clube paulista o surto de covid-19 da equipe nacional. Isso porque o Palmeiras vem enfrentando um surto do novo coronavírus nos últimos dias.

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