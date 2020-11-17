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Manifestação

'Somos voz de alerta', diz Carol Solberg ao celebrar absolvição no STJD

A jogadora de vôlei de praia, usou as redes sociais para celebrar sua absolvição após falar 'Fora, Bolsonaro' em uma partida da primeira etapa no Circuito Brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 17:53

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:53

Atleta Carol Solberg
Atleta e jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg Crédito: FIVB/Divulgação
Inocentada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Carol Solberg, jogadora de vôlei de praia, usou as redes sociais para celebrar sua absolvição após falar "Fora, Bolsonaro" em uma partida da primeira etapa no Circuito Brasileiro.
Em seu perfil no Instagram, Carol refletiu sobre o "lugar do atleta" na sociedade e defendeu o direito à liberdade de expressão. A princípio, a jogadora recebeu uma advertência pela manifestação política. Após recorrer, a punição foi revertida.
"Fui absolvida pelo STJD, depois de recorrermos a sentença de uma multa que foi revertida em advertência. Eu estou muito feliz com esse resultado! Isso tudo que aconteceu é um passo importante para refletirmos sobre o lugar do atleta. Isso é sobre liberdade de expressão. E sabemos o quanto ela tem estado em risco", escreveu Carol Solberg.
"Ser absolvida significa ter os meus direitos garantidos e, quem sabe, encorajar mais atletas a se engajarem no que acreditam e no que é necessário enquanto sociedade. Temos muita força e precisamos usa-la de forma consciente, sem deixar de olhar para as injustiças que nosso país sofre. A gente também é voz de alerta! Queria agradecer todo apoio que venho recebendo, isso fez toda a diferença ao longo desse processo! Obrigada de verdade", completou.

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