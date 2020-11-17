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Contra o São Paulo

CBF rejeita pedido do Flamengo para mudar arbitragem na Copa do Brasil

Em carta, o Flamengo oficializou o pedido. O clube alegou ter sido prejudicado por eles no duelo contra o Internacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 21:28

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 21:28

O Flamengo perdeu para o São Paulo no Maracanã
O Flamengo encara o São Paulo pela Copa do Brasil Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após o Flamengo pedir a mudança do trio de arbitragem para o jogo de quarta-feira (18) contra o São Paulo, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil, a CBF analisou o pedido como descabido e vetou.
Em carta enviada a Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, o Flamengo oficializou pedido para a troca do trio formado por Wilton Pereira Sampaio, Fabricio Vilarinho da Silva e Eduardo de Aquino Valadão. O clube alegou ter sido prejudicado por eles no duelo contra o Internacional.
O Rubro-negro aponta que não pode ficar sujeito a "sofrer penalidades com base em falhas técnicas na arbitragem" ou que o clube já "entre em campo com seus jogadores inicialmente estressados e acuados".
Este é mais um capítulo que marca um choque entre o Rubro-negro e a entidade. Recentemente, o Fla não gostou da convocação de Pedro, que estava em uma "lista de espera" de Tite, que já havia chamado Everton e Rodrigo Caio.
Após perder por 2 a 1 no Maracanã, o Fla precisa vencer por ao menos um gol para levar a decisão da Copa do Brasil para as penalidades. Em caso de empate ou derrota, a vaga será tricolor.

DESFALQUES

Lesionado no jogo contra o Atlético-GO, o volante Thiago Maia pode até passar por uma cirurgia. O jogador do Flamengo sofreu uma entorse no joelho esquerdo.
Com a baixa de Maia, o técnico Rogério Ceni soma muitos problemas para o jogo de quarta (18) contra o São Paulo, às 21h30, no Morumbi, pela Copa do Brasil. O clube trabalha para ter a tempo Gabigol, Pedro, Rodrigo Caio, Diego e Filipe Luís, em recuperações de suas respectivas lesões.
Em suas respectivas seleções, Everton Ribeiro e Isla jogam nesta terça e dificilmente estarão em condições de ajudar o Rubro-negro na capital paulista.

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