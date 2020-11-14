Vitória vive momento emocional favorável e evolução física na reta final

Vitória venceu o União Rondonópolis em casa por 3 a 0 Crédito: Vitor Nicchio / Vitória F.C.

O segundo triunfo seguido do Vitória pelo Grupo A-5 da Série D do Campeonato Brasileiro manteve o clube vivo na luta pelo acesso. As conquistas além de trazerem esperança mostraram evolução no time, sobretudo, psicologicamente e permitiram ao clube capixaba chegar à quinta posição da chave, colocação que pode mudar até o complemento da 12ª rodada.

No jogo desta sexta (13) no Salvador Costa, o Alvianil mostrou maturidade e poucas vezes foi ameaçado na vitória por 3x0 sobre o União Rondonópolis. O técnico Gilberto Pereira afirma que os seis pontos somados dão um choque de ânimo nos jogadores para as partidas restantes do Grupo A-5 e uma sobrevida no campeonato.

Melhoramos no aspecto psicológico, moral e no lado físico e estamos preparados para mais uma vez tentar uma sobrevida nesse campeonato. É o segundo jogo que não tomamos gol e vai criando uma segurança defensiva, comentou.

"Tivemos muitos erros na parte ofensiva, mas a felicidade é que estamos criando" Giberto Pereira - Técnico do Vitória

Técnico Gilberto Pereira vê evolução no time do Vitória Crédito: Vitor Nicchio/ Vitória F.C.

O treinador disse que o Vitória é qualificado para conseguir o outro resultado positivo. "Estamos pensando por etapas, ainda não pensamos no próximo jogo, mas é uma equipe que temos toda a condição de enfrentar em igualdade", explicou. A próxima partida do clube é contra o Aparecidense, líder da chave, fora de casa, no sábado (21), às 16h.

VIDA COMPLICADA

Apesar do retrospecto positivo desde a chegada de Gilberto Pereira, o Vitória não terá vida fácil pela frente. O sonho de se manter na competição depende de uma combinação de resultados.

VOLTA DO ARTILHEIRO

Toni Galego foi um dos destaques no segundo tempo do Alvianil. Após um mês afastado, o atacante esteve 25 minutos em campo no jogo desta sexta e marcou o segundo gol da equipe no jogo, o quinto dele no campeonato. Sobre a titularidade do artilheiro, Gilberto foi cauteloso e disse que o trabalho será desenvolvido aos poucos.