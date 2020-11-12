Vitória motivado para missão quase impossível na Série D

Vitória treina para enfrentar União Rondonópolis Crédito: Assessoria Imprensa Vitória F. C.

A vitória no último domingo (08) trouxe esperanças ao clube. O camisa 7, Vitinho, exaltou a garra do time no jogo e ressaltou que é com esse espírito que a equipe pretende jogar as próximas rodadas. Nesse jogo contra o Operário, estávamos com um jogador a menos desde o primeiro tempo e isso (manter o resultado) fortaleceu ainda mais o espírito de equipe e de luta. Claro que a gente tem muito a melhorar, mas já é um começo, disse o atacante que re-estreou pelo clube marcando o gol do empate contra o Real Noroeste pela 9ª rodada do campeonato.

Em dez jogos disputados, o Vitória ocupa a sétima posição do Grupo A-5 com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Vitinho acredita que o clube ainda pode reverter o cenário, sobretudo, com a mudança de postura da equipe. O bom do futebol é que você tem tempo para recomeçar. Você nunca pode se achar tão bom e nem tão ruim, explica.

O próximo confronto do Vitória acontece nesta sexta-feira (13), às 15h, no estádio Salvador Costa, contra o União Rondonópolis- MT, sexto colocado da chave.

MISSÃO COMPLEXA NA SÉRIE D

Vitória treina para confronto de sexta pela Série D Crédito: Assessoria de Imprensa do Vitória F. C.

Diferentemente do Capixabão, competição em que o Vitória venceu todos os jogos da primeira fase, na Série D, o Alvianil tem encontrado dificuldade em pontuar. Faltam 3 rodadas para o fim da fase de grupos. Confira a classificação e as contas que o time capixaba tem que fazer para avançar.

CLASSIFICAÇÃO

1º Aparecidense - 22 pontos

2º Goiânia - 19 pontos

3º Goianésia - 19 pontos

4º Real Noroeste - 16 pontos

5º Água Negra - 13 pontos

6º União Rondonópolis - 11 pontos

7º Vitória - 10 pontos

8º Operário - 9 pontos

SITUAÇÃO IMPROVÁVEL

Se vencer todos os seus jogos, o Vitória pode chegar aos mesmos 19 pontos de Goiânia e Goianésia, caso percam suas partidas. Nesse cenário, a equipe capixaba ultrapassa os goianos no número de vitórias.

BRIGA PELO QUARTO LUGAR

Vencendo todas





A disputa palpável que o Alvianil tem pela frente é o quarto lugar, ocupado pelo Real Noroeste. O melhor cenário para a equipe da Capital Capixaba se classificar é vencendo seus três últimos jogos. Sendo assim, o Real Noroeste não poderia vencer nenhum de seus jogos, sendo que dois deles serão realizados em Águia Branca. O Água Negra poderia vencer apenas uma de suas partidas, duas delas disputadas em casa. O União Rondonópolis precisaria tropeçar em alguma das três partidas finais.





Conquistando 7 pontos





Nesse cenário, o Vitória dependeria de três derrotas consecutivas do Real Noroeste, ou no máximo um empate (que daria classificação ao Alvianil pelo número de triunfos). O Água Negra teria que perder ao menos uma partida e empatar outro jogo. O União Rondonópolis precisaria tropeçar em alguma das três partidas finais. Caso o Vitória vença nesta sexta, já o ultrapassaria. E o Operário VG não poderia fazer mais que 7 pontos.





Conquistando 6 pontos





Nesse cenário, o Vitória dependeria de três derrotas consecutivas do Real Noroeste (que daria classificação ao Vitória pelo número de triunfos). O Água Negra teria que perder ao menos duas partidas. O União Rondonópolis precisaria tropeçar em alguma das três partidas finais, caso o Vitória vença nesta sexta, já o ultrapassaria. E o Operário VG não poderia fazer mais que 6 pontos.

