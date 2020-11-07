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Futebol

Real Noroeste perde para o União Rondonópolis pela Série D

Time capixaba não vence há quatro jogos na competição nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 19:02

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 19:02

O Real Noroeste perdeu por 2 a 0 para União Rondonópolis
O Real Noroeste perdeu por 2 a 0 para União Rondonópolis Crédito: Reprodução My Cujoo
O Real Noroeste já teve dias melhores na Série D do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há quatro partidas, o time capixaba foi derrotado pelo União Rondonópolis por 2 a 0 na tarde desde sábado (07), no estádio Luthero Lopes, em jogo válido pela 11ª rodada da competição nacional. Com o resultado, o time de Águia Branca permanece com 16 pontos e ocupa a quarta colocação do Grupo A-5. Já o Colorado chega a 11 pontos e fica na sexta colocação da chave. 
O time merengue volta ao gramado pela competição no próximo sábado (14), quando vai receber o Operário VG no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, às 15h. Um dia antes, na sexta-feira (13) o União Rondonópolis encara o Vitória no estádio Salvador Costa, na Capital Capixaba, às 15h.

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O JOGO

O União Rondonópolis, jogando em casa, foi para cima do Real durante o início do primeiro tempo e chegou aos dois gols com apenas 13 minutos de partida. O atacante Andrezinho marcou os dois gols colorados: o primeiro aos 9 minutos após aproveitar rebote do goleiro José Augusto, e o segundo, de pênalti aos 13 minutos de jogo. Após os gols, o União controlou as ações. O Real pouco fez ofensivamente e não se encontrou em campo, errando muitos passes, principalmente no setor defensivo. 
Na segunda etapa, o time merengue tentou buscar o empate, mas parou nas próprias limitações. Com mais posse de bola, os comandados do técnico Duzinho Reis até criaram chances de finalizar, mas faltou eficiência para balançar as redes. o União também ficou perto de marcar o terceiro gol. Lucas Bahia acertou o travessão aos 41 minutos. No fim, nenhuma bola na rede no segundo tempo, e o jogo terminou mesmo 2 a 0 para o Colorado.

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