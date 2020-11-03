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Futebol Feminino

Derrota amarga mostrou postura equivocada do Vila Nova

Técnico da equipe, Luciano Tadino destacou que faltou calma para as atletas administrarem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 17:48

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 17:48

No Kleber Andrade, o Vila Nova foi derrotado pelo Goiás
No Kleber Andrade, o Vila Nova foi derrotado pelo Goiás Crédito: Marlyson Tadino/Vila Nova
Em sua primeira partida jogando em casa pela Série A2 do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova saiu derrotado. No Kleber Andrade, a equipe recebeu o Goiás e foi goleada por 5 a 2, mesmo tendo saído na frente no marcador., e segue sem vencer na competição. O técnico Luciano Tadino destacou que faltou calma para as atletas administrarem as duas vezes em que estiveram à frente no marcador, ainda no primeiro tempo.  
No intervalo conversamos que o jogo estava bom pra gente. Começamos bem na partida, mas após os gols marcados a equipe acabou se precipitando, querendo sair logo para o jogo e isso abriu espaço para que as adversárias viessem ao empate muito rápido, pontuou, acrescentando ainda que apesar de começar com a posse de bola, a equipe errou passes e isso impediu que a bola chegasse ao ataque com mais facilidade.

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A meia Gabi Ferreira percebeu o resultado de forma similar a do treinador. Nossa equipe se perdeu um pouco durante a partida. Fizemos gols e levamos empate rápido. A atleta também entende que a falta de calma foi um fator que atrapalhou a equipe a controlar o jogo. A transição rápida delas e os ataques em bloco confundiram um pouco a nossa marcação. Treinamos a semana toda, e sair para o intervalo já com o placar de 3 a 2 nos desestabilizou um pouco, contou.
O time capixaba volta a entrar em campo na sexta-feira (06), às 15h. A equipe irá à Nova Iguaçu para enfrentar o Vasco no estádio Nivaldo Pereira. A partida é válida pela 4ª rodada da Série A2 do Brasileiro Feminino. 
* Maiara Dal Bosco é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pelo editor Filipe Souza.

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