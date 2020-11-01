Futebol Feminino

Vila Nova perde para o Goiás pela Série A2 do Campeonato Brasileiro

Equipe capixaba conheceu sua primeira derrota na competição nacional e ocupa apenas a quinta colocação do Grupo E
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 18:11

Vila Nova e Goiás se enfrentaram na tarde deste domingo (01) no Kleber Andrade Crédito: Maiara Dal Bosco/A Gazeta
 O Vila Nova conheceu sua primeira derrota na Série A2 do Campeonato Brasileiro. O time capixaba perdeu para o Goiás por 5 a 2, no Kleber Andrade, em partida válida pela terceira rodada da competição nacional. Com o resultado a equipe de Vila Velha fica estagnada com dois pontos e cai para a quinta colocação do Grupo E. Já as goianas deixam a lanterna da chave e ocupam o terceiro lugar com quatro pontos. 
A equipe capixaba volta a campo na próxima sexta-feira (06), quando vai enfrentar o Vasco no estádio Nivaldão em partida marcada para às 15h. Já o Goiás recebe o Real Brasília, em Goiânia, no próximo domingo (08) em jogo que acontece às 16h.

O JOGO

Melhor durante quase todo o primeiro tempo, o Goiás criou diversas oportunidades, mas saiu atrás do marcador. O Vila Nova abriu o placar com Renata, aos 15 minutos. A goleira Letícia saiu do gol para dar um chutão, mas a bola rebateu em Renata e morreu no fundo das redes. Mas um minuto depois, as goianas empataram com Rayllane, que foi lançada e tocou por cima da goleira Jayana. Aos 20, Tuanny colocou novamente o Vila na frente, desta vez em linda cobrança de falta. Mas Rayllane outra vez foi a responsável pelo empate, aos 31. Ainda na primeira etapa, deu tempo para o Goiás virar com gol de Lorraine. 
Na segundo tempo, o VIla Nova até tentou, mas foi o time Goiano que sacramentou a vitória. Geysna marcou o quarto gol aos 14 minutos, e Jaielly, em chute de fora da área deu números finais à partida: 5 x 2 Goiás.

