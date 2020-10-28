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Futebol Feminino

Com defesa sólida, Vila Nova agora trabalha para melhorar o ataque

Equipe capixaba não sofreu gols na Série A2 do Brasileiro, mas também não conseguiu balançar as redes adversárias

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 15:01
Tuanny, zagueira do Vila Nova em lance na partida contra o Real Brasília
Tuanny, zagueira do Vila Nova em lance na partida contra o Real Brasília Crédito: Marlyson Tadino/Vila Nova
Duas rodadas após o início da Série A2 do Brasileirão Feminino, somente 8 das 36 equipes ainda não tiveram as redes balançadas pelos adversários. O Vila Nova, que está no Grupo E, e jogou as duas primeiras partidas fora de casa, contra o Atlético-MG e Real Brasília, é uma destas equipes.
Se fora de campo o entrosamento da zaga capixaba vem sendo notado e elogiado pelo técnico Luciano Tadino, dentro das quatro linhas, as jogadoras também destacam o bom funcionamento da setor defensivo, que ainda não foi vazado na competição. Estamos nos saindo bem, ajudando a equipe, e fico muito feliz pelo time não estar sofrendo gols nesse momento, conta Tuanny Tonete, zagueira da equipe.

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Apesar do sucesso da defesa até aqui, o ataque da equipe capixaba segue ineficiente. O Vila Nova é uma das sete equipes que ainda não marcaram gols nesta edição da Série A2. Em busca da primeira vitória na competição e da liderança do Grupo E, a equipe tem treinado para articular melhor as jogadas, como destaca Tuanny. Nosso meio não se encaixou no último jogo. Precisamos trabalhar do meio pra frente, para que funcione melhor., pontua.
Segundo a atacante Luana Tonete, o fato de jogar em casa mesmo sem torcida, no próximo domingo (01) contra o Goiás, deixa a equipe mais confiante. Mesmo assim, Luana também ressalta que o meio-campo precisa funcionar mais. No último jogo nossa parte defensiva funcionou bem, mas precisamos aproveitar mais as oportunidades de marcar e trabalhar mais o nosso meio-campo. Nosso único pensamento é a vitória, porque jogaremos em casa e temos que impor nosso ritmo de jogo, concluiu.
Luana, atacante do Vila Nova
Luana, atacante do Vila Nova Crédito: Marlyson Tadino/Vila Nova
O Vila Nova enfrenta o Goiás no domingo (01), às 15h, no Kleber Andrade, em partida válida pela terceira rodada da competição nacional. 
* Maiara Dal Bosco é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pelo editor Filipe Souza.

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