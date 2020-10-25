Vila Nova empata com o Real Brasília no retorno da Série A-2 do Brasileiro

Real Brasília e Vila Nova ficaram empataram sem gols Crédito: Real Brasília FC/Divulgação

No retorno à Série A-2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, as meninas do Vila Nova empataram com o Real Brasília em 0 a 0, em partida válida pela 2ª rodada da competição nacional, que aconteceu no Estádio Ciro Machado, no Distrito Federal. Com o resultado, o time capixaba chegou a dois pontos e divide a vice-liderança do Grupo E com o time candango.

A Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2020 prossegue no próximo domingo, às 15h (de Brasília), com os jogos da terceira rodada do Grupo E. Na Vila Olímpica, em Belo Horizonte, o Real Brasília visita o Atlético-MG, enquanto o Vila Nova-ES recebe o Goiás no Kleber Andrade, em Cariacica.

O JOGO

Em um jogo muito truncado e faltoso, as duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado até a parada para hidratação. Na volta, o Real Brasília ocupou o campo do Vila, criou chances e só não abriu o placar porque a goleira Jayana fez uma excelente defesa no fim.