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Futebol Feminino

Vila Nova empata com o Real Brasília no retorno da Série A-2 do Brasileiro

Com o resultado, o time capixaba chegou a dois pontos e divide a vice-liderança do Grupo E com o time candango
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 17:43

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 17:43

Real Brasília e Vila Nova ficaram empataram sem gols
Real Brasília e Vila Nova ficaram empataram sem gols Crédito: Real Brasília FC/Divulgação
No retorno à Série A-2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, as meninas do Vila Nova empataram com o Real Brasília em 0 a 0,  em partida válida pela 2ª rodada da competição nacional, que aconteceu no Estádio Ciro Machado, no Distrito Federal. Com o resultado, o time capixaba chegou a dois pontos e divide a vice-liderança do Grupo E com o time candango.  
A Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2020 prossegue no próximo domingo, às 15h (de Brasília), com os jogos da terceira rodada do Grupo E. Na Vila Olímpica, em Belo Horizonte, o Real Brasília visita o Atlético-MG, enquanto o Vila Nova-ES recebe o Goiás no Kleber Andrade, em Cariacica.

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O JOGO

Em um jogo muito truncado e faltoso, as duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado até a parada para hidratação. Na volta, o Real Brasília ocupou o campo do Vila, criou chances e só não abriu o placar porque a goleira Jayana fez uma excelente defesa no fim. 
O segundo tempo seguiu muito disputado, mas foram poucos os lances de emoção. O Real Brasília chegou mais perto da vitória ao balançar as redes em cabeçada de Iza. Porém, o árbitro parou o lance e marcou o impedimento da zagueira. No fim, ninguém conseguiu balançar as redes.

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