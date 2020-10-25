Real Noroeste e Aparecidense ficam no empate na Série D

Em um jogo de gramado muito castigado pela chuva, Real Noroeste e Aparecidense não balançaram as redes e ficaram no empate por 0 a 0 na tarde deste domingo (25), no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Na partida, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, os visitantes ainda tiveram um pênalti no segundo tempo, mas o goleiro José Augusto defendeu e garantiu o ponto dos capixabas.
Com o resultado, os goianos se mantiveram na liderança do grupo com 18 pontos conquistados.Os capixabas caíram para terceira colocação da chave, com 15 pontos. Os times retornam ao gramado no próximo sábado (31), o Real Noroeste visita o Vitória, no Estádio Salvador Costa, às 15 horas. Mais tarde, às 19 horas, a Aparecidense joga contra o Águia Negra-MS, no Ninho da Águia.
O JOGO
Com o campo apresentando diversas poças de água, em decorrência da chuva que atinge todo Espírito Santo, Real Noroeste e Aparecidense fizeram um primeiro tempo equilibrado e com pouquíssimas oportunidades claras de gol. Apesar das dificuldades, as melhores oportunidades na primeira etapa foram dos capixabas. Santiago e Matheus Firmino deram trabalho para o goleiro adversário.
Na melhor das chances, já nos acréscimos da primeira etapa, Santiago aproveitou o vacilo da defesa goiana na saída, recuperou a bola e entrou na área. Ele chutou firme para o gol e Tony fez ótima defesa.
No segundo tempo, o roteiro foi parecido, com equipes prejudicadas pelo gramado em poucos inspiradas na criação. A principal oportunidade do jogo foi dos visitantes. Aos cinco minutos do segundo tempo, Ailton cometeu pênalti em Robert. Alex Henrique foi para batida e José Augusto fez uma grande defesa.
FICHA DO JOGO
- Real Noroeste 0 x 0 Aparecidense
- 9ª rodada Série D do Campeonato Brasileiro 2020
- Horário: 15h
- Local: Estádio José Olímpio da Rocha (Águia Branca-ES)
- Árbitro: Edson da Silva (SC)
- Real Noroeste: José Augusto; Gabriel Junior (Matheus Barbosa), Matheus Castelo, Bruno Santos e Jacson (Isaias); Rafinha, Ailton, Jonata e Igor Santos (Santiago (Matheus Cambuci)); Peixoto e Matheus Firmino (Alessandro Firmino). Técnico: Duzinho Reis
- Aparecidense: Tony; Rafael Cruz, Renato Silveira, Ícaro e Rayro; Tiago Ulisses, Rodriguinho (Bruno Henrique) e Robert (Cardoso); Roniel (Uederson), Édipo e Alex Henrique. Técnico: Thiago Carvalho