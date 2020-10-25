Real Noroeste e Aparecidense ficam no empate na Série D

Real Noroeste e Aparecidense empatam na Série D Crédito: Júnior Sapo | Real Noroeste

Em um jogo de gramado muito castigado pela chuva, Real Noroeste e Aparecidense não balançaram as redes e ficaram no empate por 0 a 0 na tarde deste domingo (25), no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca . Na partida, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D , os visitantes ainda tiveram um pênalti no segundo tempo, mas o goleiro José Augusto defendeu e garantiu o ponto dos capixabas.

Com o resultado, os goianos se mantiveram na liderança do grupo com 18 pontos conquistados.Os capixabas caíram para terceira colocação da chave, com 15 pontos. Os times retornam ao gramado no próximo sábado (31), o Real Noroeste visita o Vitória, no Estádio Salvador Costa, às 15 horas. Mais tarde, às 19 horas, a Aparecidense joga contra o Águia Negra-MS, no Ninho da Águia.

O JOGO

Com o campo apresentando diversas poças de água, em decorrência da chuva que atinge todo Espírito Santo, Real Noroeste e Aparecidense fizeram um primeiro tempo equilibrado e com pouquíssimas oportunidades claras de gol. Apesar das dificuldades, as melhores oportunidades na primeira etapa foram dos capixabas. Santiago e Matheus Firmino deram trabalho para o goleiro adversário.

Na melhor das chances, já nos acréscimos da primeira etapa, Santiago aproveitou o vacilo da defesa goiana na saída, recuperou a bola e entrou na área. Ele chutou firme para o gol e Tony fez ótima defesa.

Real Noroeste e Aparecidense empatam na Série D Crédito: Júnior Sapo | Real Noroeste

No segundo tempo, o roteiro foi parecido, com equipes prejudicadas pelo gramado em poucos inspiradas na criação. A principal oportunidade do jogo foi dos visitantes. Aos cinco minutos do segundo tempo, Ailton cometeu pênalti em Robert. Alex Henrique foi para batida e José Augusto fez uma grande defesa.

FICHA DO JOGO

Real Noroeste 0 x 0 Aparecidense





9ª rodada Série D do Campeonato Brasileiro 2020



Horário: 15h

15h Local: Estádio José Olímpio da Rocha (Águia Branca-ES)

Estádio José Olímpio da Rocha (Águia Branca-ES) Árbitro: Edson da Silva (SC)





Edson da Silva (SC) Real Noroeste: José Augusto; Gabriel Junior (Matheus Barbosa), Matheus Castelo, Bruno Santos e Jacson (Isaias); Rafinha, Ailton, Jonata e Igor Santos (Santiago (Matheus Cambuci)); Peixoto e Matheus Firmino (Alessandro Firmino). Técnico: Duzinho Reis





José Augusto; Gabriel Junior (Matheus Barbosa), Matheus Castelo, Bruno Santos e Jacson (Isaias); Rafinha, Ailton, Jonata e Igor Santos (Santiago (Matheus Cambuci)); Peixoto e Matheus Firmino (Alessandro Firmino). Duzinho Reis Aparecidense: Tony; Rafael Cruz, Renato Silveira, Ícaro e Rayro; Tiago Ulisses, Rodriguinho (Bruno Henrique) e Robert (Cardoso); Roniel (Uederson), Édipo e Alex Henrique. Técnico: Thiago Carvalho

