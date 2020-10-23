Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fase ruim

Charles de Almeida critica pré-temporada do Vitória: 'mal feita'

Treinador alvianil não fugiu da responsabilidade por mais uma derrota, mas também lamentou lesões, que acredita ser consequência de um início ruim

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 11:03
Treinador Charles de Almeida ainda não conseguiu dar identidade a equipe alvianil
Treinador Charles de Almeida ainda não conseguiu dar identidade a equipe alvianil Crédito: Vitor Nicchio / Vitória FC
Apático e sem organização defensiva, o Vitória foi presa fácil, nesta quinta-feira (22) no Salvador Costa, para a equipe do Goiânia e acabou somando a sexta derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. Com o revés, as chances de classificação do clube de Bento Ferreira ficam cada vez mais remotas.
O técnico Charles de Almeida foi confirmado como treinador do Vitória há exatos 20 dias. Desde então, o time venceu apenas um jogo e chegou, hoje, à terceira derrota sob seu comando. O antecessor de Charles, Rodrigo Fonseca, foi demitido após três derrotas na Série D, apesar do 100% na campanha do Campeonato Capixaba. Os números já são suficientes para indicar que o atual comandante do Vitória balança no cargo.

Veja Também

Real Noroeste empata com o Goianésia e se mantém na vice-liderança do Grupo A-5

Vitória perde para o Goiânia, segue na lanterna e se complica na Série D

Os problemas de elenco no alvianil de Bento Ferreira continuam aparecendo. Só no jogo desta quinta, foram duas substituições por lesão. Soma-se a isso a dificuldade para repetir escalações ou achar um padrão de jogo. Isso tem explicação, segundo o treinador. Para ele, faltou um planejamento inicial mais bem feito, para que o time não sofresse as consequências agora.
Não quero tirar minha responsabilidade, mas foi uma pré-temporada mal feita, quase todos os jogadores se lesionaram. São as consequências desse início. Estamos em sobrecarga de jogos, quarta e domingo e não há tempo para descansar, jogadores novos chegando sem ritmo, jogadores com Covid-19, são várias dificuldades.
Sobre a presente situação do clube na Série D, o treinador defende que o time, ainda que não venha jogando bem, está com azar frente aos adversários. Segundo ele, o Vitória tem várias chances criadas e a bola insiste em não entrar. Charles garante que o planejamento do Vitória não vai mudar, apesar dos resultados negativos. Tem que respeitar o limite dos atletas, levantar a cabeça, trabalhar mais e ir em busca da vitória, mirando a classificação em quarto no grupo.
A sequência da competição terá de ser de superação se o Vitória quiser continuar a sonhar com a classificação. O alvianil capixaba continua na lanterna com seis pontos e agora está a seis de diferença do G-4 no Grupo A-5. 
* Rafael Carelli é aluno do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionado pelo editor Filipe Souza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento "Brasil Sob Ameaça" será realizado em Vitória
Encontro nacional de segurança em Vitória vai debater efeitos da violência na economia
Imagem de destaque
IA reduz custos e muda a lógica de crescimento nas empresas 
Imagem de destaque
5 eixos temáticos que podem cair na redação do Enem em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados