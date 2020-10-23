Charles de Almeida critica pré-temporada do Vitória: 'mal feita'

Treinador Charles de Almeida ainda não conseguiu dar identidade a equipe alvianil Crédito: Vitor Nicchio / Vitória FC

Apático e sem organização defensiva, o Vitória foi presa fácil, nesta quinta-feira (22) no Salvador Costa, para a equipe do Goiânia e acabou somando a sexta derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. Com o revés, as chances de classificação do clube de Bento Ferreira ficam cada vez mais remotas.

O técnico Charles de Almeida foi confirmado como treinador do Vitória há exatos 20 dias. Desde então, o time venceu apenas um jogo e chegou, hoje, à terceira derrota sob seu comando. O antecessor de Charles, Rodrigo Fonseca, foi demitido após três derrotas na Série D, apesar do 100% na campanha do Campeonato Capixaba. Os números já são suficientes para indicar que o atual comandante do Vitória balança no cargo.

Os problemas de elenco no alvianil de Bento Ferreira continuam aparecendo. Só no jogo desta quinta, foram duas substituições por lesão. Soma-se a isso a dificuldade para repetir escalações ou achar um padrão de jogo. Isso tem explicação, segundo o treinador. Para ele, faltou um planejamento inicial mais bem feito, para que o time não sofresse as consequências agora.

Não quero tirar minha responsabilidade, mas foi uma pré-temporada mal feita, quase todos os jogadores se lesionaram. São as consequências desse início. Estamos em sobrecarga de jogos, quarta e domingo e não há tempo para descansar, jogadores novos chegando sem ritmo, jogadores com Covid-19, são várias dificuldades.

Sobre a presente situação do clube na Série D, o treinador defende que o time, ainda que não venha jogando bem, está com azar frente aos adversários. Segundo ele, o Vitória tem várias chances criadas e a bola insiste em não entrar. Charles garante que o planejamento do Vitória não vai mudar, apesar dos resultados negativos. Tem que respeitar o limite dos atletas, levantar a cabeça, trabalhar mais e ir em busca da vitória, mirando a classificação em quarto no grupo.

A sequência da competição terá de ser de superação se o Vitória quiser continuar a sonhar com a classificação. O alvianil capixaba continua na lanterna com seis pontos e agora está a seis de diferença do G-4 no Grupo A-5.