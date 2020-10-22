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Vitória perde para o Goiânia, segue na lanterna e se complica na Série D

Alvianil acumula seis derrotas em oito jogos e fica em maus lençõis na competição nacional

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 17:05
Vitória não conseguiu segurar o Goiânia no Salvador Costa
Vitória não conseguiu segurar o Goiânia no Salvador Costa Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC
A trejetória do Vitória na Série D do Campeonato Brasileiro vai ganhando contornos cada vez mais dramáticos. O Alvianil de Bento Ferreira perdeu por 2 a 1 para o Goiânia, em pleno Salvador Costa, na tarde desta quinta-feira (22), em jogo válido pela 8ª rodada da competição nacional. Essa foi a sexta derrota do time capixaba em oito jogos no torneio. Anthony e João Pedro marcaram para os goianos, enquanto Ramon descontou para o Vitória.  
O Vitória volta a campo pela 9ª rodada da Série D no próximo domingo (25), quando vai enfrentar o Águia Negra, às 19h, no Ninho da Águia. Já o Goiânia atua por esta rodada só no dia 04 de novembro, quando  enfrenta o Operário VG,  às 18h. 

O JOGO

Mesmo atuando longe de casa, o Goiânia não encontrou nenhuma dificuldade de construir uma boa vantagem ainda no primeiro tempo. Contra um Vitória apático, principalmente na marcação,o Galo Carijó abriu o placar com o volante Anthony, em cobrança de falta, e ampliou com o atacante João Pedro, que apenas completou um cruzamento de Du Gaia. 
Na segunda etapa, o Vitória tentou implementar um ritmo mais agressivo, mas acabou esbarrando em suas próprias limitações. Quando conseguiu criar chances, parou nas mãos do goleiro Weverton. Só no fim do jogo, já aos 49 minutos, o Alvianil conseguiu descontar com Ramon.

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