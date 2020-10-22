Vitória perde para o Goiânia, segue na lanterna e se complica na Série D

Vitória não conseguiu segurar o Goiânia no Salvador Costa Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC

A trejetória do Vitória na Série D do Campeonato Brasileiro vai ganhando contornos cada vez mais dramáticos. O Alvianil de Bento Ferreira perdeu por 2 a 1 para o Goiânia, em pleno Salvador Costa, na tarde desta quinta-feira (22), em jogo válido pela 8ª rodada da competição nacional. Essa foi a sexta derrota do time capixaba em oito jogos no torneio. Anthony e João Pedro marcaram para os goianos, enquanto Ramon descontou para o Vitória.

O Vitória volta a campo pela 9ª rodada da Série D no próximo domingo (25), quando vai enfrentar o Águia Negra, às 19h, no Ninho da Águia. Já o Goiânia atua por esta rodada só no dia 04 de novembro, quando enfrenta o Operário VG, às 18h.

O JOGO

Mesmo atuando longe de casa, o Goiânia não encontrou nenhuma dificuldade de construir uma boa vantagem ainda no primeiro tempo. Contra um Vitória apático, principalmente na marcação,o Galo Carijó abriu o placar com o volante Anthony, em cobrança de falta, e ampliou com o atacante João Pedro, que apenas completou um cruzamento de Du Gaia.