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Série D

Real Noroeste empata com o Goianésia e se mantém na vice-liderança do Grupo A-5

Dudu Itapajé, de pênalti, abriu o placar para o Goianésia no primeiro tempo da partida. Na segunda etapa, Isaías fez o gol de empate capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 20:12

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 20:12

O Real empatou com o Goianésia fora de casa
O Real empatou com o Goianésia fora de casa Crédito: Real Noroeste/Divulgação
Jogando fora de casa, o Real Noroeste buscou o empate por 1 a 1 contra o Goianésia e garantiu um ponto importante para se manter na vice-liderança do seu grupo no Campeonato Brasileiro da Série D. A partida, válida pela oitava rodada, foi na noite desta quarta-feira, no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goiás.
Dudu Itapajé, de pênalti, abriu o placar para o Goianésia no primeiro tempo da partida. Na segunda etapa, Isaías fez o gol de empate capixaba. Com o empate desta quarta, Goianésia e Real Noroeste permanecem nas mesmas posições na tabela de classificação. As duas equipes somam 14 pontos, pelos critérios de desempate, os capixabas estão na segunda colocação e o Azulão na terceira do Grupo A-5.

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A Série D do Campeonato Brasileiro 2020 segue no final de semana, com os jogos da nona rodada da primeira fase. No domingo, às 15h (de Brasília), o Real Noroeste recebe a Aparecidense, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. No mesmo dia, às 16h, o Goianésia visita o União Rondonópolis, no Luthero Lopes , em Rondonópolis.

O JOGO

A partida começou quente e movimentada com faltas e cartões amarelos nos minutos iniciais. O Real Noroeste, que teve uma chance de marcar no começo, viu o Goianésia se recompor e se impor jogando em casa. Aos 17 minutos, Franklin fez boa jogada, invadiu a área do Real Noroeste e Gerônimo derrubou o jogador com falta. Pênalti para o Goianésia. Dudu Itapajé fez a cobrança firme, no canto esquerdo do goleiro José Augusto, e marcou para os mandantes. Goianésia 1 a 0.
Na sequência do primeiro tempo, os Merengues tiveram algumas oportunidades, mas faltou capricho na criação e finalização. Na volta do intervalo, o técnico Duzinho Reis promoveu várias mudanças no time do Real Noroeste. Mas as alterações não surtiram efeito logo de ínicio. Com a vantagem confortável, e com o time capixaba com pouca criatividade, o Goianésia não se arriscava muito.
Mas a situação começou a mudar nos minutos finais. Os capixabas foram ao ataque e buscaram o gol de empate. Aos 32 minutos, Alysson escapou em velocidade e tocou para Isaías que entrou na grande área, pela esquerda, e chutou firme para deixar tudo igual, 1 a 1. Com o empate capixaba, o Goianésia foi para o ataque, mas não conseguiu mais mudar o placar.

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