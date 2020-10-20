Paulinho chega motivado para mostrar seu futebol com a camisa do Rio Branco

Paulinho está motivado para mostrar futebol no Rio Branco Crédito: Richard Pinheiro

"Ô, ô, ô, ô, Paulinho é Rio Branco!" O grito já ecoou forte na noite desta segunda-feira (19), no aeroporto de Vitória, durante a chegada da principal contratação do time Capa-Preta para a disputa das quartas de final do Campeonato Capixaba 2020. Devido à pandemia de Covid-19 e a necessidade de não se formar aglomerações, poucos torcedores estiveram no local para recepcionar o atacante de 32 anos, porém, a expectativa é grande em um bom desempenho do ex-atleta de Flamengo e Santos com o manto alvinegro.

Chegando com o discurso afinado, Paulinho já tem em sua mira a maior rival, a Desportiva Ferroviária, adversária na 2ª fase do Estadual. "É muito bom, né. É o início que todos esperavam e que a gente tem o prazer de jogar. Chegar participando de um clássico pra mim é ótimo, já joguei vários clássicos na minha vida, venci a maioria, e espero estrear com o pé direito também, claro que ganhando o clássico", afirmou.

Paulinho bota o pé no Espírito Santo com status de grande reforço de um time que não conquista o Capixabão desde 2015. A pressão de atuar em um clube com torcida que cobra, o jogador, que já foi campeão da Copa do Brasil, tira de letra.

"É sempre bom. Acho que na minha carreira toda sempre joguei nos grandes do Estado onde eu passei. Então o Rio Branco é mais um, estou muito feliz de estar aqui, não só eu como minha família. Me sinto ainda mais empolgado pela responsabilidade que o Rio Branco está me dando e podem ter certeza que eu vou me esforçar ao máximo para estar podendo responder à altura a expectativa".