Rio Branco fecha com o atacante Paulinho, ex-Flamengo, para o Capixabão

Apostando em um nome de impacto para a disputa das quartas de final do Campeonato Capixaba 2020, o Rio Branco confirma para esta segunda-feira (19) à noite a chegada do atacante Paulinho, ex-Flamengo e Santos. O jogador, de 32 anos, disputou este ano o Campeonato Goiano pelo Anápolis.
Paulista, o jogador foi revelado pelo Flamengo de Guarulhos, e depois passou pelo XV de Piracicaba, onde se destacou no Paulistão de 2013. De lá, mesmo despertando o interesse do Palmeiras, seguiu para o Flamengo, onde teve a sua melhor fase na carreira, jogando 108 vezes e marcando 16 gols nos quase três anos em que vestiu a camisa do clube.
Outra passagem marcante de Paulinho foi pelo Santos, onde fez 30 jogos e marcou 5 gols. A partir de 2016 o atleta passou por vários times como Vitória-BA, Guarani, Náutico e por fim o Anápolis em 2020. Velocista e driblador, no futebol internacional, Paulinho também já atuou pelo Ludogoretz, da Bulgária e também no Gyeongnam, da Coreia do Sul.