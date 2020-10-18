Novidade no Brancão

Rio Branco fecha com o atacante Paulinho, ex-Flamengo, para o Capixabão

Jogador de 32 anos, que também já passou pelo Santos,  é esperado para chegar nesta segunda-feira ao Espírito Santo

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 18:11

Redação de A Gazeta

18 out 2020 às 18:11
Com passagem pelo Flamengo, Paulinho chega para reforar o Rio Branco no Capixaba de 2020 Crédito: Francisco Stuckert
Apostando em um nome de impacto para a disputa das quartas de final do Campeonato Capixaba 2020, o Rio Branco confirma para esta segunda-feira (19) à noite a chegada do atacante Paulinho, ex-Flamengo e Santos. O jogador, de 32 anos, disputou este ano o Campeonato Goiano pelo Anápolis.
Paulista, o jogador foi revelado pelo Flamengo de Guarulhos, e depois passou pelo XV de Piracicaba, onde se destacou no Paulistão de 2013. De lá, mesmo despertando o interesse do Palmeiras, seguiu para o Flamengo, onde teve a sua melhor fase na carreira, jogando 108 vezes e marcando 16 gols nos quase três anos em que vestiu a camisa do clube.

Veja Também

Rio Branco quita dívida com Loco Abreu e aguarda sanção da Fifa cair

Capixaba que já treinou o Rio Branco vai comandar o Vasco contra o Flamengo

Outra passagem marcante de Paulinho foi pelo Santos, onde fez 30 jogos e marcou 5 gols. A partir de 2016 o atleta passou por vários times como Vitória-BA, Guarani, Náutico e por fim o Anápolis em 2020. Velocista e driblador, no futebol internacional, Paulinho também já atuou pelo Ludogoretz, da Bulgária e também no Gyeongnam, da Coreia do Sul.

LEIA MAIS SOBRE O FUTEBOL CAPIXABA 

Real Noroeste goleia o Goianésia e fica numa boa no Grupo A-5 da Série D

Kleber Andrade entra na reta final de obras e estará pronto em dezembro

Bombom supera câncer no sangue e se prepara para voltar ao futebol

Jogo oficial da Seleção Brasileira no Kleber Andrade é um sonho possível

Vitória e Real Noroeste têm o desafio de tirar o futebol capixaba da Série D

