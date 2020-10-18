Real Noroeste goleia o Goianésia e fica numa boa no Grupo A-5 da Série D

Real Noroeste vence Goianésia pela Série D Crédito: Júnior Sapo / Real Noroeste

O Real Noroeste venceu mais uma vez jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O time capixaba não tomou conhecimento do Goianésia e goleou a equipe de Goiás por 4 a 1, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, na tarde deste domingo (18).

Os gols do Real Noroeste foram marcados por Matheus Firmino, Peixoto, Alysson e Ailton. O de honra dos visitantes foi anotado por Franklin. Com o resultado, o Real ultrapassou o adversário na tabela e assumiu a vice-liderança do Grupo A-5 da competição nacional.

Com o fim do primeiro turno, a Série D do Campeonato Brasileiro prossegue no meio da semana com os jogos da oitava rodada da primeira fase. Na quinta-feira, no Estádio Valdeir de Oliveira, as duas equipes voltam a se enfrentar, às 18h.

O JOGO

O Real Noroeste iniciou a partida pressionando o adversário e o primeiro gol não demorou para sair. Os capixabas abriram o marcador aos cinco minutos de jogo com Matheus Firmino. Peixoto tentou a finalização, mas não conseguiu. A bola rebateu e sobrou para Firmino que chutou firme para o gol e abrir o placar.

Mesmo em vantagem, o time capixaba seguiu melhor que o adversário e conseguiu ampliar o placar. Aos 24 minutos, Matheus Firmino cobrou falta do meio de campo, o goleiro defendeu mas a bola e sobrou para Peixoto que amplia para o Real Noroeste.

O Real Noroeste seguiu dominando o jogo. O Goianésia só mostrou uma leve reação na reta final do primeiro tempo, mas sem sucesso.

A melhora de desempenho parece ter animado os visitantes. O Goianésia diminuiu o placar logo no ínicio da segunda etapa. Franklin roubou a bola, costurou da esquerda pro meio e chutou pro fundo do gol.

Quando o Azulão se lançava em busca do seu segundo gol, o Real Noroeste marcou mais um para diminuir o ímpeto adversário com um gol histórico em Águia Branca. Aos 18 minutos, Santiago cobrou escanteio, Matheus Castelo tentou a finalização, mas não conseguiu. A bola ficou viva na área e de bicicleta o zagueiro Alysson arrematou para o gol.