Amuleto: Firmino garantiu vitória do Real Noroeste com chuteira de Aloísio

Se alguns jogadores de futebol jogam sempre com a mesma chuteira e tratam o item como a ferramenta mais importante no trabalho, outros compartilham o calçado pelo bem do coletivo. Foi o que aconteceu durante o triunfo do Real Noroeste contra o União Rondonópolis, pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no domingo (4). O time capixaba venceu de virada por 2 a 1. O último tento, que deu os três pontos aos Merengues, foi feito por Matheus Firmino, mas usando as chuteiras de outro atleta: Aloísio.
A equipe definida pelo técnico Duzinho dos Reis tinha força total, com Matheus Firmino, usando calçados com tons de vermelho, e Aloísio, com chuteiras azuis. Peixoto era o terceiro homem do ataque. Mas aos 24 minutos, ainda no primeiro tempo, Aloísio precisou sair por conta de dores no tornozelo. No intervalo, quando o Real Noroeste perdia por 1 a 0, Matheus Firmino resolveu pedir a chuteira do companheiro emprestada.
O calçado, que contribuiu com oito gols na temporada, segundo o próprio camisa de número 7, mais uma vez ajudou a equipe capixaba, agora nos pés de Firmino, que vestiu a 11 e marcou o gol da virada.
"No último jogo eu ofereci, mas ele pegou outra. Agora eu emprestei e falei que era responsabilidade usar a chuteira. Acabou dando sorte e nos ajudando muito na vitória", conta Aloísio.
Após a vitória de virada no Estádio José Olímpio da Rocha, localizado às margens da ES 080, Aloísio ainda demonstrou sua fé nos mínimos detalhes. "Sempre antes de usar uma chuteira eu consagro a Deus e à nossa Senhora, a quem sou devoto, e com certeza nos trouxe sorte mais uma vez", narra o atleta.
O responsável pelo gol da virada celebrou a oportunidade. "Saí de um clube bem pequeno aqui no Estado, o Vilavelhense, agradeço muito ao técnico, ao presidente, estou muito feliz. Dedico o gol a minha família, minha namorada, pessoas que estão perto de mim em momento difíceis e também nos alegres", diz Matheus Firmino.
A TABELA DO GRUPO A-5
Com os três pontos conquistados neste domingo (4) o Real Noroeste alcançou seis pontos e está na vice-liderança. No próximo final de semana, o Real Noroeste volta a atuar no Rochão, agora diante de um velho conhecido: Vitória-ES. O clássico que decidiu os dois campeonatos locais em 2019, pode ser um divisor de águas, tanto para o time da casa, que busca a liderança, quanto para o alvianil, que está na lanterna do grupo.