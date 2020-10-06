Matheus Firmino e Aloísio com a chuteira que garantiu a vitória do Real Noroeste Crédito: Alberto Borém

A equipe definida pelo técnico Duzinho dos Reis tinha força total, com Matheus Firmino, usando calçados com tons de vermelho, e Aloísio, com chuteiras azuis. Peixoto era o terceiro homem do ataque. Mas aos 24 minutos, ainda no primeiro tempo, Aloísio precisou sair por conta de dores no tornozelo. No intervalo, quando o Real Noroeste perdia por 1 a 0, Matheus Firmino resolveu pedir a chuteira do companheiro emprestada.

Amuleto: Firmino garantiu vitória do Real Noroeste com chuteira de Aloísio https://t.co/fr89Hn52Vz pic.twitter.com/1H187HHLmO — GazetaEsportes (@gazetaesportes) October 6, 2020

O calçado, que contribuiu com oito gols na temporada, segundo o próprio camisa de número 7, mais uma vez ajudou a equipe capixaba, agora nos pés de Firmino, que vestiu a 11 e marcou o gol da virada.

"No último jogo eu ofereci, mas ele pegou outra. Agora eu emprestei e falei que era responsabilidade usar a chuteira. Acabou dando sorte e nos ajudando muito na vitória", conta Aloísio.

Após a vitória de virada no Estádio José Olímpio da Rocha, localizado às margens da ES 080, Aloísio ainda demonstrou sua fé nos mínimos detalhes. "Sempre antes de usar uma chuteira eu consagro a Deus e à nossa Senhora, a quem sou devoto, e com certeza nos trouxe sorte mais uma vez", narra o atleta.

Com as chuteiras de Aloísio, Matheus Firmino marca e vira o jogo para o Real Noroeste. Time vai se animando no Rochão.#RNOxUNI pic.twitter.com/9VVr3uXNxy — Alberto Borém (@alberto_bfg) October 4, 2020

O responsável pelo gol da virada celebrou a oportunidade. "Saí de um clube bem pequeno aqui no Estado, o Vilavelhense, agradeço muito ao técnico, ao presidente, estou muito feliz. Dedico o gol a minha família, minha namorada, pessoas que estão perto de mim em momento difíceis e também nos alegres", diz Matheus Firmino.

A TABELA DO GRUPO A-5