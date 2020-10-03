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Futebol

Vitória joga bem, vence o Operário VG e respira aliviado na Série D

Alvianil de Bento Ferreira conquistou seu primeiro triunfo na competição. Edinho e Toni Galego marcaram os gols da vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 17:09

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 17:09

Edinho, de pênalti, marcou o gol do Vitória sobre o Operário VG
Edinho, de pênalti, marcou o primeiro gol do Vitória sobre o Operário VG Crédito: Vitor Nicchio/Vitória F.C
Foi de virada e com uma boa dose de sofrimento, mas enfim o Vitória alcançou seu primeiro triunfo na Série D do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo após a saída do técnico Rodrigo Fonseca, o time que foi comandado pelo auxiliar-técnico Rodrigo César, venceu o Operário VG por 2 a 1 na tarde deste sábado (03), no Salvador Costa. A partida foi válida pela quarta rodada da fase de grupos da competição nacional. Com o resultado o Alvianil chega a três pontos na tabela, mas permanece na lanterna do Grupo 5, mas agora a uma distância bem menor dos rivais.
O Vitória volta a campo pela competição nacional no próximo sábado (10) para enfrentar o Real Noroeste, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, às 15h. No mesmo dia, mas às 17h, o Operário VG encara o União-MT, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

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O JOGO 

Jogando em casa e pressionado pela posição na tabela, o Vitória jogou no campo do Operário, criou chances e até acertou o travessão do goleiro Isael, em chute de João  Denoni. Mas ficou apenas nisso. Do outro lado, o Chicote da Fronteira veio para a partida com a postura de jogar atrás e tentar sair rápido. Mas a estratégia não funcionou. 
Os gols do jogo ficaram mesmo para o segundo tempo. O Operário abriu o placar aos nove minutos. Lopeu recebeu belo passe e saiu na cara do goleiro Harrison para tocar para as redes. O Vitória empatou aos 21 minutos. Magrão entrou na área, tentou dar o passe e a bola bateu na mão do defensor do Operário: pênalti. Edinho assumiu a responsabilidade e cobrou com força para empatar a partida. 
Após o empate, o Vitória cresceu no jogo e passou a pressionar o rival. O time alvianil criou boas chances de gol, principalmente nos pés do meia-atacante Edinho. Quando o jogo já encaminhava para o empate, Toni Galego aproveitou escorada de Gianlucas, após cruzamento de Magrão, e cabeceou para as redes: 2 a 1 para o time capixaba, que respira aliviado na Série D.

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