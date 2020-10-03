Vitória joga bem, vence o Operário VG e respira aliviado na Série D

Edinho, de pênalti, marcou o primeiro gol do Vitória sobre o Operário VG Crédito: Vitor Nicchio/Vitória F.C

Foi de virada e com uma boa dose de sofrimento, mas enfim o Vitória alcançou seu primeiro triunfo na Série D do Campeonato Brasileiro . No primeiro jogo após a saída do técnico Rodrigo Fonseca, o time que foi comandado pelo auxiliar-técnico Rodrigo César, venceu o Operário VG por 2 a 1 na tarde deste sábado (03), no Salvador Costa. A partida foi válida pela quarta rodada da fase de grupos da competição nacional. Com o resultado o Alvianil chega a três pontos na tabela, mas permanece na lanterna do Grupo 5, mas agora a uma distância bem menor dos rivais.

O Vitória volta a campo pela competição nacional no próximo sábado (10) para enfrentar o Real Noroeste, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, às 15h. No mesmo dia, mas às 17h, o Operário VG encara o União-MT, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

O JOGO

Jogando em casa e pressionado pela posição na tabela, o Vitória jogou no campo do Operário, criou chances e até acertou o travessão do goleiro Isael, em chute de João Denoni. Mas ficou apenas nisso. Do outro lado, o Chicote da Fronteira veio para a partida com a postura de jogar atrás e tentar sair rápido. Mas a estratégia não funcionou.

Os gols do jogo ficaram mesmo para o segundo tempo. O Operário abriu o placar aos nove minutos. Lopeu recebeu belo passe e saiu na cara do goleiro Harrison para tocar para as redes. O Vitória empatou aos 21 minutos. Magrão entrou na área, tentou dar o passe e a bola bateu na mão do defensor do Operário: pênalti. Edinho assumiu a responsabilidade e cobrou com força para empatar a partida.