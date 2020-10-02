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Futebol Capixaba

Sem tempo a perder, Vitória anuncia Charles de Almeida como novo técnico

Treinador chega para recuperar o time alvianil, que perdeu os três primeiros jogos disputados na Série D do Campeonato Brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 16:02

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:02

Charles de Almeida é o novo treinador do Vitória
Charles de Almeida é o novo treinador do Vitória Crédito: Vitor Nicchio Casotti /Vitória F.C.
Após demitir o técnico Rodrigo Fonseca na manhã desta sexta-feira (02), o Vitória agiu rápido e já anunciou o novo treinador. Charles de Almeida assume o comando do elenco que já entra em campo neste sábado (03) para encarar o Operário VG, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Entretanto, neste jogo o auxiliar-técnico Rodrigo Cesar ficará a frente do time.
O novo treinador e sua comissão técnica, que conta com o preparador físico Wagner Dassie e o analista de desempenho Vitor Netto chegam ao clube com a missão  de colocar o Alvianil no caminho das vitórias após esse início ruim na Quarta Divisão do futebol brasileiro. Charles conhece bem o futebol do Espírito Santo e também acumula experiência no Rio de Janeiro. No currículo, o comandante soma passagens por Atlético Itapemirim, Estrela do Norte, Rio Branco e Serra, além da experiência no futebol carioca pelo Macaé.

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Charles de Almeida já teve seu primeiro contato com o elenco alvianil
Charles de Almeida já teve seu primeiro contato com o elenco alvianil Crédito: Vitor Nicchio Casotti /Vitória F.C.
O primeiro jogo do novo técnico no Vitória acontecerá fora de casa, no próximo sábado (10), diante do Real Noroeste, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

ADEUS A RODRIGO FONSECA 

Rodrigo Fonseca não resistiu a sua terceira derrota na Série D e, de acordo com o clube, decidiu em comum acordo com a diretoria por sua saída. O técnico de 48 anos deixou o clube com 100% de aproveitamento na 1ª fase do Campeonato Capixaba. Mas no fim pesou o desempenho ruim no Brasileiro.
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Nota - Técnico Rodrigo Fonseca . . O Vitória Futebol Clube vem, por meio desta, informar a sua torcida, patrocinadores e imprensa o desligamento em comum acordo do técnico Rodrigo Fonseca, do analista de desempenho Leonardo Fonseca e do preparador físico Rafael Fragoso. . . O treinador assumiu a equipe em agosto de 2019 e comandou o Alvianil no vice-campeonato da Copa ES 2019, no Campeonato Capixaba 2020 e na Copa do Brasil 2020. Por estes feitos, o Vitória FC agradece os serviços prestados pelo técnico e sua comissão e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. . . O clube está buscando um novo profissional para assumir o comando, que será divulgado o mais breve possível. O auxiliar técnico Rodrigo César comandará a equipe na partida de sábado diante do Operário-MT.

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