Sem tempo a perder, Vitória anuncia Charles de Almeida como novo técnico

Após demitir o técnico Rodrigo Fonseca na manhã desta sexta-feira (02), o Vitória agiu rápido e já anunciou o novo treinador. Charles de Almeida assume o comando do elenco que já entra em campo neste sábado (03) para encarar o Operário VG, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Entretanto, neste jogo o auxiliar-técnico Rodrigo Cesar ficará a frente do time.
O novo treinador e sua comissão técnica, que conta com o preparador físico Wagner Dassie e o analista de desempenho Vitor Netto chegam ao clube com a missão de colocar o Alvianil no caminho das vitórias após esse início ruim na Quarta Divisão do futebol brasileiro. Charles conhece bem o futebol do Espírito Santo e também acumula experiência no Rio de Janeiro. No currículo, o comandante soma passagens por Atlético Itapemirim, Estrela do Norte, Rio Branco e Serra, além da experiência no futebol carioca pelo Macaé.
O primeiro jogo do novo técnico no Vitória acontecerá fora de casa, no próximo sábado (10), diante do Real Noroeste, pela Série D do Campeonato Brasileiro.
ADEUS A RODRIGO FONSECA
Rodrigo Fonseca não resistiu a sua terceira derrota na Série D e, de acordo com o clube, decidiu em comum acordo com a diretoria por sua saída. O técnico de 48 anos deixou o clube com 100% de aproveitamento na 1ª fase do Campeonato Capixaba. Mas no fim pesou o desempenho ruim no Brasileiro.