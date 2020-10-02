Sem tempo a perder, Vitória anuncia Charles de Almeida como novo técnico

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Nota - Técnico Rodrigo Fonseca . . O Vitória Futebol Clube vem, por meio desta, informar a sua torcida, patrocinadores e imprensa o desligamento em comum acordo do técnico Rodrigo Fonseca, do analista de desempenho Leonardo Fonseca e do preparador físico Rafael Fragoso. . . O treinador assumiu a equipe em agosto de 2019 e comandou o Alvianil no vice-campeonato da Copa ES 2019, no Campeonato Capixaba 2020 e na Copa do Brasil 2020. Por estes feitos, o Vitória FC agradece os serviços prestados pelo técnico e sua comissão e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. . . O clube está buscando um novo profissional para assumir o comando, que será divulgado o mais breve possível. O auxiliar técnico Rodrigo César comandará a equipe na partida de sábado diante do Operário-MT.