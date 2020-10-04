Real Noroeste vence o União-MT e assume liderança do Grupo 5 na Série D

Real Noroeste venceu o União Rondonópolis Crédito: Júnior Sapo/ Real Noroeste

O Real Noroeste venceu o União Rondonópolis por 2 a 1, neste domingo (4), no Estádio José Olímpio da Rocha, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D , e assumiu a liderança do Grupo 5 da competição. A vitória veio de virada e após um bom segundo tempo dos merengues.

De falta, Andrezinho abriu o placar para os visitantes na etapa inicial. No segundo tempo, Alysson e Matheus Firmino garantiram a vitória capixaba.

Com o resultado, o Real Noroeste sobre para a liderança do grupo com sete pontos em quatro jogos. Já o União Rondonópolis cai para sexta posição com seis pontos. Goianésia e Aparecidense fecham a rodada neste domingo.

A Série D do Campeonato Brasileiro 2020 prossegue no próximo final de semana, com os jogos da quinta rodada da primeira fase. No sábado, o Real Noroeste recebe o Vitória, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, às 15h. No mesmo dia, a partir das 17h, o União Rondonópolis encara o Operário VG, no Estádio Luthero Dias, em Rondonópolis.

O JOGO

O primeiro tempo começou com o time capixaba com a bola, mas com pouca criatividade. Pouquíssimas chances de gols eram criadas para ambos os times, que só chegaram com perigo no ataque com a bola parada. Inclusive, o gol do União nasceu assim. Aos 23 minutos, Andrezinho cobrou falta da entrada da área e mandou direto para o gol.

A equipe capixaba não teve um bom desempenho só conseguiu demonstrar perigo com as cobranças de escanteios, todas sem sucesso.

No segundo tempo, o Real Noroeste voltou disposto a mostrar serviço e reverter a desvantagem no placar. O time foi avassalador nos primeiros minutos e gol não demorou para sair. Aos seis minutos, Alysson empatou a partida. Igor Santos cobrou escanteio e mandou a bola na cabeça do zagueiro que finalizou de cabeça para o gol.