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De virada

Real Noroeste vence o União-MT e assume liderança do Grupo 5 na Série D

Time capixaba saiu atrás no placar, mas em um bom segundo tempo se recuperou e garantiu a vitória por 2 a 1 na competição nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 17:02

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 17:02

Real Noroeste venceu o União Rondonópolis
Real Noroeste venceu o União Rondonópolis Crédito: Júnior Sapo/ Real Noroeste
O  Real Noroeste venceu o União Rondonópolis por 2 a 1, neste domingo (4), no Estádio José Olímpio da Rocha, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, e assumiu a liderança do Grupo 5 da competição. A vitória veio de virada e após um bom segundo tempo dos merengues.  
De falta, Andrezinho abriu o placar para os visitantes na etapa inicial. No segundo tempo, Alysson e Matheus Firmino garantiram a vitória capixaba.

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Com o resultado, o Real Noroeste sobre para a liderança do grupo com sete pontos em quatro jogos. Já o União Rondonópolis cai para sexta posição com seis pontos. Goianésia e Aparecidense fecham a rodada neste domingo.  
A Série D do Campeonato Brasileiro 2020 prossegue no próximo final de semana, com os jogos da quinta rodada da primeira fase. No sábado, o Real Noroeste recebe o Vitória, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, às 15h. No mesmo dia, a partir das 17h, o União Rondonópolis encara o Operário VG, no Estádio Luthero Dias, em Rondonópolis.

O JOGO 

O primeiro tempo começou com o time capixaba com a bola, mas com pouca criatividade. Pouquíssimas chances de gols eram criadas para ambos os times, que só chegaram com perigo no ataque com a bola parada. Inclusive, o gol do União nasceu assim. Aos 23 minutos, Andrezinho cobrou falta da entrada da área e mandou direto para o gol.
A equipe capixaba não teve um bom desempenho só conseguiu demonstrar perigo com as cobranças de escanteios, todas sem sucesso.
No segundo tempo, o Real Noroeste voltou disposto a mostrar serviço e reverter a desvantagem no placar. O time foi avassalador nos primeiros minutos e gol não demorou para sair. Aos seis minutos, Alysson empatou a partida. Igor Santos cobrou escanteio e mandou a bola na cabeça do zagueiro que finalizou de cabeça para o gol.
Em ótimo momento, o Real seguiu pressionando e rapidamente conseguiu virar o placar com Matheus Firmino. Aos 15 minutos, Ailton tabelou com Firmino que entrou na grande área e mandou para o fundo da rede. Em vantagem, o time capixaba seguiu melhor na partida e teve sabedoria para segurar o placar sem sustos. Final de jogo: 2 a 1.

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