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Futebol

Capixaba que já treinou o Rio Branco vai comandar o Vasco contra o Flamengo

Cruz-maltino confirmou na tarde desta sexta-feira (09) que o cachoeirense Alexandre Grasseli, técnico do Sub-20 do clube, estará à frente do profissional no clássico

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:08

Públicado em 

09 out 2020 às 16:08
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Alexandre Grasseli é técnico da equipe sub-20 do Vasco
Alexandre Grasseli é técnico da equipe sub-20 do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Ainda em busca de um novo treinador para substituir Ramon Menezes, que foi desligado do clube na última quinta-feira (08), o Vasco já flerta com alguns nomes no mercado da bola. Mas enquanto não oficializa o nome do novo comandante, caberá a um capixaba estar à frente do elenco. A diretoria confirmou nesta sexta-feira (09) que o técnico do time sub-20 Alexandre Grasseli vai comandar o elenco principal no clássico deste sábado contra o Flamengo
Aos 46 anos, Grasseli é natural de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. Ele tem longa experiência com categorias de base, mas também teve uma curta passagem pelo futebol capixaba, quando comandou o Rio Branco no início do Capixabão de 2016. 

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Alexandre Grasseli foi anunciado pela diretoria capa-preta no dia 08 de dezembro de 2015. O técnico retornava ao futebol brasileiro após passagem pelo Petro de Luanda, de Angola. Entretanto, o treinador deixou o comando do clube ainda em fevereiro de 2016, quando o Rio Branco perdeu para o São Mateus na quinta rodada do Capixabão. 
Alexandre Grasseli comandou o Rio Branco no início do Capixabão 2016
Alexandre Grasseli comandou o Rio Branco no início do Capixabão 2016 Crédito: Reprodução TV Gazeta
Técnico do sub-20 do Vasco desde o final de 2019, Grasseli terá sua primeira oportunidade no comando do profissional. "Sempre uma emoção muito grande. Sendo um funcionário do clube e envolvido no dia a dia, tendo uma grande oportunidade de estar a frente num clássico tão importante e valorizado por todos nós. É uma grande responsabilidade e sem dúvida alguma um grande privilégio. Vamos tentar aproveitar da melhor forma possível. O primeiro contato com os atletas foi muito bom e eu acredito que tudo vai correr bem a medida que a gente continue firme com o pensamento de fazer uma boa partida e se apresentar bem em São Januário", disse o treinador ao site do clube. 
Graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, com especialização em treinamento esportivo pela Universidade Federal de Minas Gerais, Alexandre Grasseli, de 46 anos, possui Licença A no curso de treinadores da CBF. Sua primeira passagem pelo clube, porém, foi em 2018, como coordenador técnico.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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