Capixaba que já treinou o Rio Branco vai comandar o Vasco contra o Flamengo

Técnico do sub-20 do Vasco desde o final de 2019, Grasseli terá sua primeira oportunidade no comando do profissional. "Sempre uma emoção muito grande. Sendo um funcionário do clube e envolvido no dia a dia, tendo uma grande oportunidade de estar a frente num clássico tão importante e valorizado por todos nós. É uma grande responsabilidade e sem dúvida alguma um grande privilégio. Vamos tentar aproveitar da melhor forma possível. O primeiro contato com os atletas foi muito bom e eu acredito que tudo vai correr bem a medida que a gente continue firme com o pensamento de fazer uma boa partida e se apresentar bem em São Januário", disse o treinador ao site do clube.