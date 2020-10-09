Capixaba que já treinou o Rio Branco vai comandar o Vasco contra o Flamengo

Aos 46 anos, Grasseli é natural de Cachoeiro de Itapemirim
, na Região Sul
do Espírito Santo
. Ele tem longa experiência com categorias de base, mas também teve uma curta passagem pelo futebol capixaba, quando comandou o Rio Branco no início do Capixabão de 2016.
Técnico do sub-20 do Vasco desde o final de 2019, Grasseli terá sua primeira oportunidade no comando do profissional. "Sempre uma emoção muito grande. Sendo um funcionário do clube e envolvido no dia a dia, tendo uma grande oportunidade de estar a frente num clássico tão importante e valorizado por todos nós. É uma grande responsabilidade e sem dúvida alguma um grande privilégio. Vamos tentar aproveitar da melhor forma possível. O primeiro contato com os atletas foi muito bom e eu acredito que tudo vai correr bem a medida que a gente continue firme com o pensamento de fazer uma boa partida e se apresentar bem em São Januário", disse o treinador ao site do clube.
Graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, com especialização em treinamento esportivo pela Universidade Federal de Minas Gerais, Alexandre Grasseli, de 46 anos, possui Licença A no curso de treinadores da CBF. Sua primeira passagem pelo clube, porém, foi em 2018, como coordenador técnico.