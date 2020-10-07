Rio Branco quita dívida com Loco Abreu e aguarda sanção da Fifa cair

Loco Abreu e Luciano Mendonça, presidente do Rio Branco Crédito: Bernardo Coutinho

Após uma batalha jurídica onde o clube foi condenado a pagar o jogador sul-americano, o Brancão foi notificado oficialmente no último mês de julho e desde então está impedido de inscrever novos jogadores. Mas de acordo com o advogado de Loco Abreu, Wallace Oliveira, que é especializado em direito desportivo, e que confirmou o recebimento do valor, o clube deve ter o acesso ao sistema TMS liberado nos próximos dias.

"O comprovante de pagamento é enviado para nós (advogado e Loco Abreu) e para a Fifa, e é ela quem toma as medidas, analisa a documentação e não havendo nenhuma objeção, a Fifa envia um comunicado à CBF e Federação Capixaba liberando o clube de inscrever jogadores. Vou estar informando à Fifa, com cópia pra eles desse pagamento. Agora depende da Câmara de Resolução de Litígios da Fifa eles enviarem essa liberação, mas não costuma demorar, pois como é tudo informatizado acredito que em um ou dois dias o clube já esteja liberado."

Comprovante do pagamento da dívida capa-preta Crédito: Rio Branco/Divulgação

ENTENDA O CASO

Em outubro do ano passado, Loco Abreu acionou a entidade máxima do futebol mundial cobrando uma dívida referente a salários não pagos. O clube reconheceu o débito, mas também queria cobrar dele uma quebra de contrato, no valor de R$ 300 mil, alegando que o atleta de 43 anos ainda tinha vínculo com o clube quando deixou o Rio Branco e retornou para El Salvador para ser técnico e jogador do Santa Tecla, onde foi campeão da Copa El Salvador.

Após deixar o Rio Branco-ES, depois da polêmica eliminação para o Real Noroeste, nas semifinais do Campeonato Capixaba 2019, Loco Abreu cobrava cerca de 230 mil reais em salários atrasados, direitos de imagem, luvas e comissões de agente. E outros 200 mil dólares de indenização por danos morais. Na cotação do dólar de 28 de fevereiro de 2020, seria um total de 894 mil reais. O montante somado era, na época, de 1.194.000,00.

Porém, o time capixaba foi condenado a pagar "apenas" R$ 64 mil, que segundo as contas feitas pela diretoria do clube, batem com o que o Brancão devia ao jogador. Além do veredito favorável ao uruguaio, a solicitação feita pelo Brancão, como uma quebra de contrato com multa de R$ 300 mil, foi negada.

Notificado oficialmente pela Fifa em julho deste ano, o Rio Branco ficou impedido de inscrever jogadores, porém, o problema deve acabar nos próximos dias, com o pagamento da dívida e o encerramento do processo.

CAPIXABÃO 2020