Loco Abreu assina com o Rio Branco para o Capixabão

Loco Abreu já até vestiu a camisa capa-preta na assinatura do contrato Crédito: Divulgação/Rio Branco

É oficial. Loco Abreu vestirá a camisa do Rio Branco no Capixabão 2019. O atacante uruguaio de 42 anos, e com passagem marcante pelo Botafogo assinou contrato com o Capa-Preta na noite dessa quarta-feira (12). A confirmação partiu do presidente do clube, Luciano Mendonça.

O artilheiro chegará nos próximos dias e iniciará a preparação visando a disputa do Capixabão 2019, que começará no dia 02 de fevereiro - O Rio Branco enfrentará o xará de Venda Nova, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Ídolo de outro alvinegro, o Botafogo, Sebastian Loco Abreu estava atuando modesto Club Deportivo Magallanes, da terceira divisão chinela e chegará para ser a estrela do Brancão.

Em entrevista ao Globoesporte.com/es, o gestor do alvinegro Luciano Mendonça, considera o uruguaio a maior contratação da história do futebol capixaba.





"A nação capa-preta já pode esperar por um bom Estadual. Desde já agradeço o carinho que o torcedor vem tendo por mim. Vamos nos dedicar a cada dia, dentro de campo, para conquistar mais esse título", disse o jogador, que recusou proposta do Tupi-MG.

Desde o final de novembro a diretoria capa-preta se movimentava na direção do atacante.

Para contar com o "rei da cavadinha", o clube se comprometeu com os salário passagens aéreas, apartamento, veículo, além de uma premiação extra em caso de título e artilharia do Capixabão.



