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Loco Abreu assina com o Rio Branco para o Capixabão

Atacante vestirá a camisa capa-preta no Estadual de 2019.

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 00:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 00:34
Loco Abreu já até vestiu a camisa capa-preta na assinatura do contrato Crédito: Divulgação/Rio Branco
É oficial. Loco Abreu vestirá a camisa do Rio Branco no Capixabão 2019. O atacante uruguaio de 42 anos, e com passagem marcante pelo Botafogo assinou contrato com o Capa-Preta na noite dessa quarta-feira (12). A confirmação partiu do presidente do clube, Luciano Mendonça. 
O artilheiro chegará nos próximos dias e iniciará a preparação visando a disputa do Capixabão 2019, que começará no dia 02 de fevereiro - O Rio Branco enfrentará o xará de Venda Nova, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Ídolo de outro alvinegro, o Botafogo, Sebastian Loco Abreu estava atuando modesto Club Deportivo Magallanes, da terceira divisão chinela e chegará para ser a estrela do Brancão.
Em entrevista ao Globoesporte.com/es, o gestor do alvinegro Luciano Mendonça,  considera o uruguaio a maior contratação da história do futebol capixaba. 
 
"A nação capa-preta já pode esperar por um bom Estadual. Desde já agradeço o carinho que o torcedor vem tendo por mim. Vamos nos dedicar a cada dia, dentro de campo, para conquistar mais esse título", disse o jogador, que recusou proposta do Tupi-MG.
Desde o final de novembro a diretoria capa-preta se movimentava na direção do atacante.
Para contar com o "rei da cavadinha", o clube se comprometeu com os salário passagens aéreas, apartamento, veículo, além de uma premiação extra em caso de título e artilharia do Capixabão.
 
 

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