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Futebol

Serra perde para o Palmeiras e dá adeus à Copa do Brasil Sub-20

Time capixaba foi guerreiro, mas não resistiu ao atual campeão da competição nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 17:37

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 17:37

Serra e Palmeiras se enfrentaram pela Copa do Brasil Sub-20 no Robertão
Serra e Palmeiras se enfrentaram pela Copa do Brasil Sub-20 no Robertão Crédito: Serra/Divulgação
O jovem time do Serra foi valente, mas não conseguiu resistir ao atual campeão da Copa do Brasil Sub-20. O time capixaba perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (07), no Estádio Robertão e deu adeus à competição nacional. No confronto, o Verdão garantiu a vaga nas oitavas de final do torneio. 
O Alviverde chegou ao triunfo com um gol em cada tempo. No primeiro, o lateral-esquerdo Vanderlan recuperou uma bola, cruzou para a área e Garcia fez de cabeça. Na etapa final, Robinho tentou um passe dentro da área e a bola bateu no braço do defensor do Serra. Pênalti que o atacante Anibal cobrou, sem chances para o goleiro Huan.

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O JOGO 

O Palmeiras teve mais posse de bola, acertou o travessão do goleiro Huan e chegou mais até a parada para a hidratação. Na volta, o Serra pressionou e criou boas chances de abrir o placar. No fim da etapa inicial, em um erro na saída de bola, o Verdão se aproveitou e tirou o zero do marcador com o lateral Garcia. 
Na etapa final, O Palmeiras definiu o destino do jogo com o gol de pênalti de Anibal, logo aos sete minutos. A partir daí, os dois treinadores mexeram nas suas equipes, o jogo ficou mais pegado e o árbitro distribuiu sete cartões amarelos. Apesar da vontade dos garotos, poucas chances foram criadas e o Alviverde voltou para São Paulo com a vaga.

PRÓXIMA FASE

Na fase de oitavas de final o Palmeiras vai enfrentar o Londrina, que também na tarde desta quarta-feira eliminou o São Raimundo-RR, com uma vitória de 2 a 0. A CBF vai confirmar as datas, horários e locais das duas partidas que estão previstas para acontecer nos dias 21 e 28 de outubro.

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