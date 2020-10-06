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Futebol

Lateral do Palmeiras, capixaba Ramon encara o Serra pela Copa do Brasil Sub-20

Natural de Baixo Guandu, Ramon está feliz em voltar a jogar no Espírito Santo. Jogo acontece nesta quarta-feira (07), às 15h, no Robertão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 18:05

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 18:05

Ramon Rocha será o lateral direito titular na partida contra o Serra
Ramon Rocha será o lateral direito titular na partida contra o Serra Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Defendendo o título inédito conquistado em 2019, o Palmeiras iniciará sua trajetória na Copa do Brasil Sub-20, no Espirito Santo, enfrentando o Serra nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), no estádio. Robertão. Apesar de estar atuando longe de São Paulo, o Alviverde tem em seu elenco um legítimo capixaba da terra: o lateral-direito Ramon Rocha, nascido em Baixo Guandu. 
Jogando em sua terra natal em um ano atípico, por conta das restrições de torcedores nos estádios, o atleta de 19 anos se orgulha de voltar a jogar no Estado em que iniciou o sonho de ser um jogador futebol.

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"Será novamente uma grande felicidade. No ano passado eu já havia jogado pelo Brasileiro lá. Mesmo que não tenha a presença dos meus familiares e amigos, que estarão torcendo de casa, para mim, é um motivo de muito orgulho estar novamente no lugar em que iniciei a busca pelo meu sonho. É olhar para trás e ver toda minha caminhada até aqui." 
Em ação pelo Campeonato Brasileiro da categoria e inscrito pelo time profissional na Libertadores da América, Ramon Rocha não esconde suas expectativos para a nova competição e a defesa da conquista em 2019.
"A expectativa é sempre muito boa, ainda mais por ser jogo de estreia. Jogando no Palmeiras, sempre vai existir um peso a mais por ser um clube gigante, mas sabemos lidar com isso e estamos trabalhando para conquistar o título esse ano também. Nós iremos com a mesma postura que nos jogos anteriores. Mesmo que o Serra ainda não tenha jogado, já deve ter treinado bastante e vai entrar em campo com vontade de ganhar também."
Ramon Rocha será o lateral direito titular na partida contra o Serra
Ramon Rocha será o lateral direito titular na partida contra o Serra Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

SEM PÚBLICO 

O governo do Espírito Santo liberou a presença de púbico com limite de 100 pessoas em competições esportivas em todo o Estado. A decisão foi publicada em decreto no dia 19 de setembro, em edição extra do Diário Oficial. Entretanto, até o momento, essa flexibilização não vale para as partidas das competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A PARTIDA

O jogo entre Serra e Palmeiras, válido pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, acontecerá nesta quarta-feira (07), no Estádio Robertão, em Serra Sede, às 15h. De acordo com o regulamento, a vaga nas oitavas de final será decidida em jogo único. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis.

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