Lateral do Palmeiras, capixaba Ramon encara o Serra pela Copa do Brasil Sub-20

Ramon Rocha será o lateral direito titular na partida contra o Serra Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Defendendo o título inédito conquistado em 2019, o Palmeiras iniciará sua trajetória na Copa do Brasil Sub-20, no Espirito Santo , enfrentando o Serra nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), no estádio. Robertão. Apesar de estar atuando longe de São Paulo, o Alviverde tem em seu elenco um legítimo capixaba da terra: o lateral-direito Ramon Rocha, nascido em Baixo Guandu.

Jogando em sua terra natal em um ano atípico, por conta das restrições de torcedores nos estádios, o atleta de 19 anos se orgulha de voltar a jogar no Estado em que iniciou o sonho de ser um jogador futebol.

"Será novamente uma grande felicidade. No ano passado eu já havia jogado pelo Brasileiro lá. Mesmo que não tenha a presença dos meus familiares e amigos, que estarão torcendo de casa, para mim, é um motivo de muito orgulho estar novamente no lugar em que iniciei a busca pelo meu sonho. É olhar para trás e ver toda minha caminhada até aqui."

Em ação pelo Campeonato Brasileiro da categoria e inscrito pelo time profissional na Libertadores da América, Ramon Rocha não esconde suas expectativos para a nova competição e a defesa da conquista em 2019.

"A expectativa é sempre muito boa, ainda mais por ser jogo de estreia. Jogando no Palmeiras, sempre vai existir um peso a mais por ser um clube gigante, mas sabemos lidar com isso e estamos trabalhando para conquistar o título esse ano também. Nós iremos com a mesma postura que nos jogos anteriores. Mesmo que o Serra ainda não tenha jogado, já deve ter treinado bastante e vai entrar em campo com vontade de ganhar também."

Ramon Rocha será o lateral direito titular na partida contra o Serra Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

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