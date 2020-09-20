Governo permite volta do público aos estádios e ginásios do ES

Estádio Salvador Costa, em Vitória: na partida de futebol antes da pandemia, o público não precisava adotar o distanciamento Crédito: Carlos Alberto Silva

governo do Estado liberou a presença de púbico com limite de 100 pessoas em competições esportivas em todo o Espírito Santo. A decisão foi publicada em decreto neste sábado (19), em edição extra do Diário Oficial, e, entre outras regras, delimita a ocupação dos espaços com uma pessoa a cada 10 metros quadrados, em caso de disputas realizadas em estádios, ginásios ou qualquer estrutura em que haja possibilidade de controle de fluxo.

O governo também solicita que o número de funcionários, membros de comissões técnicas, equipe de arbitragem, delegados, controle de dopping, profissionais da imprensa e outros trabalhadores com acesso aos locais das competições seja o menor possível. Os acessos internos, como vestiários de juízes e de jogadores, deverão ser exclusivos das equipes, evitando a circulação excessiva de pessoas entre os ambientes.

O cumprimento entre os atletas também é algo que o governo recomenda que não seja feito, e a portaria prevê que os competidores assinem um termo se comprometendo a não participar dos eventos caso apresentem sintomas gripais. As premiações devem ser feitas de forma individual, sem palcos, para que aglomerações sejam evitadas.

A organização dos eventos deverá criar mecanismos de distribuição de materiais como identificação numérica, chips, dentre outros de forma a diminuir a interação social ao máximo. A hidratação dos atletas deverá ser feita utilizando-se de garrafas individuais e, não havendo essa alternativa, devem usar copos descartáveis.

O fluxo de pessoas nas praças esportivas deverá ser organizado para que seja de sentido único, por meio de cartazes, marcações no piso e outras formas de sinalização. Além disso, deverão ser cumpridas as demais recomendações de saúde estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelos governos estadual e federal, como distanciamento social de 1,5 metro, utilização de máscaras e higienização frequente das mãos, havendo a obrigação de disponibilizar dispensadores de álcool nos locais dos eventos.