AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Governo permite volta do público aos estádios e ginásios do ES
Esportes

Governo permite volta do público aos estádios e ginásios do ES

O limite estabelecido é de 100 pessoas nas competições, respeitando o distanciamento social. Outras normas para a realização de eventos esportivos também deverão ser adotadas

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 06:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 06:30
Data: 07/01/2020 - ES - Vitória - Vitória vence o CSA por 2X1 no Estádio Salvador Costa. Na foto, o gol do CSA
Estádio Salvador Costa, em Vitória: na partida de futebol antes da pandemia, o público não precisava adotar o distanciamento Crédito: Carlos Alberto Silva
O governo do Estado liberou a presença de púbico com limite de 100 pessoas em competições esportivas em todo o Espírito Santo. A decisão foi publicada em decreto neste sábado (19), em edição extra do Diário Oficial, e, entre outras regras, delimita a ocupação dos espaços com uma pessoa a cada 10 metros quadrados, em caso de disputas realizadas em estádios, ginásios ou qualquer estrutura em que haja possibilidade de controle de fluxo.
A flexibilização acontece por conta da classificação de risco baixo, de acordo com o último Mapa de Risco do governo, na qual 75 municípios estão inseridos. A portaria ainda prevê que os organizadores das competições analisem a possibilidade da utilização de máscaras pelos atletas. Quando isso for inviável, o texto pede que sejam respeitadas as outras recomendações de higiene para proteção contra o coronavírus.
O governo também solicita que o número de funcionários, membros de comissões técnicas, equipe de arbitragem, delegados, controle de dopping, profissionais da imprensa e outros trabalhadores com acesso aos locais das competições seja o menor possível. Os acessos internos, como vestiários de juízes  e de jogadores, deverão ser exclusivos das equipes, evitando a circulação excessiva de pessoas entre os ambientes.

Veja Também

Veja as regras para realização de eventos no ES na pandemia de Covid-19

Coronavírus: ES registra 4 óbitos e 447 casos em 24 horas

O cumprimento entre os atletas também é algo que o governo recomenda que não seja feito, e a portaria prevê que os competidores assinem um termo se comprometendo a não participar dos eventos caso apresentem sintomas gripais. As premiações devem ser feitas de forma individual, sem palcos, para que aglomerações sejam evitadas.
A organização dos eventos deverá criar mecanismos de distribuição de materiais como identificação numérica, chips, dentre outros de forma a diminuir a interação social ao máximo. A hidratação dos atletas deverá ser feita utilizando-se de garrafas individuais e, não havendo essa alternativa, devem usar copos descartáveis. 

Veja Também

ES tem quase todos os municípios no risco baixo para a Covid-19

O fluxo de pessoas nas praças esportivas deverá ser organizado para que seja de sentido único, por meio de cartazes, marcações no piso e outras formas de sinalização. Além disso, deverão ser cumpridas as demais recomendações de saúde estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelos governos estadual e federal, como distanciamento social de 1,5 metro, utilização de máscaras e higienização frequente das mãos, havendo a obrigação de disponibilizar dispensadores de álcool nos locais dos eventos.
Considerados grupos de risco para a Covid-19, menores de 5 anos e maiores de 60 anos  são orientados, no decreto,  a não frequentar os eventos esportivos. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamentos de produtos para cabelo
De brumas a sprays multifuncionais: 10 novidades para cuidar dos cabelos
Prefeitura do RJ faz coletiva sobre El Nino
RJ antecipa protocolos de calor e chuvas diante da intensificação do El Niño
Mulher e filho foram resgatados de cárcere privado na zona norte de São Paulo
PM liberta filipina grávida mantida em cárcere privado pelo companheiro em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados