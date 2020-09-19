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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4 óbitos e 447 casos em 24 horas

O Painel Covid-19 indica que o Espírito Santo possui 123.720 casos da doença e 3.408 mortes confirmadas desde o início da crise sanitária

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 17:29
100 mil casos de coronavírus
Em todo o Espírito Santo, foram registrados 123.720 casos de Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Arte Geraldo Neto
Espírito Santo registrou 447 novos casos de coronavírus e  quatro óbitos nas últimas 24 horas. As informações são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que,  na atualização deste sábado (19), indica 123.720 casos da doença e 3.408 mortes no Estado desde o início da pandemia.
O município do Estado com o maior número de casos continua sendo Vila Velha, com 17.171 notificações da Covid-19, como consta no painel, seguido pelas demais cidades da Grande Vitória. A Serra tem 14.904 registros de pacientes infectados, em Vitória, outros 14.773, e, em Cariacica,  11.478 pessoas contraíram a doença.
No ranking por bairros, Jardim Camburi, na Capital, tem mais confirmações da Covid-19, com 2.046 casos. Já a Praia da Costa, em Vila Velha, aparece logo atrás com 1.874 notificações. Itapuã, também em Vila Velha, possui 1.266 pacientes infectados e Jardim da Penha, em Vitória, tem 1.070 casos.

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O número de pacientes considerados curados do coronavírus pela Sesa é de 113.545 no Espírito Santo, sendo 446 nas últimas 24 horas. A taxa de mortalidade no Estado é de 2,8% e 356.980 testes já foram realizados para identificar pessoas que contraíram a doença.

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