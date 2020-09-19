Coronavírus: ES registra 4 óbitos e 447 casos em 24 horas

Em todo o Espírito Santo, foram registrados 123.720 casos de Covid-19 desde o início da pandemia

No ranking por bairros, Jardim Camburi, na Capital, tem mais confirmações da Covid-19, com 2.046 casos. Já a Praia da Costa, em Vila Velha, aparece logo atrás com 1.874 notificações. Itapuã, também em Vila Velha, possui 1.266 pacientes infectados e Jardim da Penha, em Vitória, tem 1.070 casos.

O número de pacientes considerados curados do coronavírus pela Sesa é de 113.545 no Espírito Santo, sendo 446 nas últimas 24 horas. A taxa de mortalidade no Estado é de 2,8% e 356.980 testes já foram realizados para identificar pessoas que contraíram a doença.