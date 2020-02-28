Na Fifa, Loco Abreu ganha ação contra o Rio Branco e vai receber R$ 60 mil

Loco Abreu e Luciano Mendonça, presidente do Rio Branco Crédito: Bernardo Coutinho

Loco Abreu 1 x 0 Rio Branco. Mas o resultado desse primeiro embate, ao que parece, ficou de bom tamanho para os dois lados. O atacante uruguaio ganhou, em 1ª instância, a ação que foi ajuizada na Fifa contra o time capixaba, cobrando salários atrasados referentes à sua passagem pelo clube, que aconteceu no ano passado.

Porém, o time alvinegro acredita que também saiu ganhando com a decisão, em 1ª instância, e não deve recorrer. Loco Abreu cobrava cerca de R$ 230 mil em salários atrasados, direitos de imagem, luvas e comissões de agente. E outros 200 mil dólares de indenização por danos morais. Na cotação do dólar desta sexta (28) seria um total de R$ 894 mil. O montante somado é de R$ 1.194.000,00. Mas o time capixaba foi condenado a pagar "apenas" R$ 60 mil, que de segundo as contas feitas pela diretoria do clube, batem com o que o Brancão devia ao jogador, sem juros. Ou seja, o Capa-Preta escapou, momentaneamente, de pagar mais de um milhão de reais.

De acordo com o advogado de Loco Abreu, Wallace Oliveira, que é especializado em direito desportivo, a decisão saiu nesta sexta-feira (28). Além do veredito favorável ao uruguaio, a solicitação feita pelo Brancão, como uma quebra de contrato com multa de R$ 300 mil, foi negada.

Todo o processo corre em segredo de justiça e Loco Abreu preferiu não se manifestar publicamente sobre o assunto. Tanto o uruguaio quanto o Rio Branco podem recorrer da decisão. "O Rio Branco foi condenado pelos salários atrasados, e tudo o que foi pedido por eles foi negado. Os nossos pedidos foram atendidos parcialmente. Recebemos o resultado hoje, mas ainda não recebemos a fundamentação. Já fizemos o pedido e quando formos atendidos vamos avaliar se recorremos para poder melhorar ainda mais a situação para o meu cliente. Da mesma forma que eles podem recorrer também, pois ainda é passível de recurso perante ao CAS", declarou Wallace Oliveira.

Federação ainda no escuro

Consultada, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), por meio do seu presidente Gustavo Vieira, revelou que ainda não foi notificada dessa decisão. De acordo com o advogado de Loco Abreu, tanto o uruguaio, a FES (via CBF), o Rio Branco, e o atual clube de Loco Abreu, o Boston River-URU serão notificados da decisão.

"Se eles não pagarem em 45 dias esse valor, porque não há efeito suspensivo, o clube pode sofrer a sanção de não poder registrar novos atletas até resolver a situação. Se persistir, novas sanções podem ser impostas, como perda de pontos, rebaixamento direto na competição que estiver disputando, entre outras", completou o advogado de El Loco.

"Perdemos, mas ganhamos"