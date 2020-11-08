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Futebol

Vitória vence o Operário VG e ainda se permite sonhar na Série D

Time capixaba voltou a vencer na competição. Situação ainda é complicada, mas matematicamente há esperança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 19:09

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 19:09

Operário VG e Vitória se enfrentaram neste domingo (08)
Operário VG e Vitória se enfrentaram neste domingo (08) Crédito: Reprodução/Mycujoo
Após quatro jogos sem sair de campo vencedor, o Vitória finalmente fez as pazes com o caminho que leva ao triunfo na Série D do Campeonato Brasileiro. O Alvianil de Bento Ferreira bateu o Operário VG por 1 a 0 na tarde deste domingo (08), no estádio Dito Souza, em Várzea Grande, em jogo válido pela 11ª rodada da competição nacional. 
Com o resultado, o time capixaba chegou a 10 pontos - seis atrás do primeiro time no G-4, há três rodadas do fim da 1ª fase - e ocupa a 7ª colocação do Grupo A-5 da competição nacional. O Chicote fica na lanterna da chave com 9 pontos. O Alvianil volta a campo pela Série D na próxima sexta-feira (13), às 15h, quando recebe o União Rondonópolis. Já o Operário encara o Real Noroeste no sábado (14), às 15h, no Josér Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

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O JOGO

Ao contrário dos outros dez jogos anteriores desta Série D, o Vitória fez uma apresentação superior a do rival, no primeiro tempo. Abriu o placar logo aos sete minutos com João Denoni e teve pelo menos mais três chances de ampliar. O Operário, reformulado, pouco criou e não deu trabalho ao goleiro Paulo Henrique. Antes do intervalo, Emerson acabou sendo expulso e deixou o Alvianil com um jogador a menos. 
Com um a menos em campo, o Vitória foi bem mais cauteloso na segunda etapa. O Operário, mesmo com um a mais, não foi capaz de empatar a partida. Melhor para o Alvianil, que garantiu vitória importante para ainda manter vivo o sonho da classificação à próxima fase.

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