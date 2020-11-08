Vitória vence o Operário VG e ainda se permite sonhar na Série D

Operário VG e Vitória se enfrentaram neste domingo (08) Crédito: Reprodução/Mycujoo

Após quatro jogos sem sair de campo vencedor, o Vitória finalmente fez as pazes com o caminho que leva ao triunfo na Série D do Campeonato Brasileiro. O Alvianil de Bento Ferreira bateu o Operário VG por 1 a 0 na tarde deste domingo (08), no estádio Dito Souza, em Várzea Grande, em jogo válido pela 11ª rodada da competição nacional.

Com o resultado, o time capixaba chegou a 10 pontos - seis atrás do primeiro time no G-4, há três rodadas do fim da 1ª fase - e ocupa a 7ª colocação do Grupo A-5 da competição nacional. O Chicote fica na lanterna da chave com 9 pontos. O Alvianil volta a campo pela Série D na próxima sexta-feira (13), às 15h, quando recebe o União Rondonópolis. Já o Operário encara o Real Noroeste no sábado (14), às 15h, no Josér Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

O JOGO

Ao contrário dos outros dez jogos anteriores desta Série D, o Vitória fez uma apresentação superior a do rival, no primeiro tempo. Abriu o placar logo aos sete minutos com João Denoni e teve pelo menos mais três chances de ampliar. O Operário, reformulado, pouco criou e não deu trabalho ao goleiro Paulo Henrique. Antes do intervalo, Emerson acabou sendo expulso e deixou o Alvianil com um jogador a menos.