Vitória bate o União Rondonópolis e se mantém vivo na Série D

Enquanto houver chances, o Vitória vai seguir lutando na Série D do Campeonato Brasileiro. O Alvianil venceu o União Rondonópolis por 3 a 0 na tarde desta sexta-feira (13), no estádio Salvador Costa, em partida válida pela 12ª rodada da competição nacional. Anderson Magrão, Toni Galego e João Denoni marcaram os gols que garantiram os três pontos na tabela.
Com o resultado, o time capixaba chegou a 13 pontos e assumiu a quinta colocação do Grupo A-5. Derrotado, o União caiu para a 7ª colocação com 11 pontos. O Vitória volta a campo pela Série D no próximo sábado (21). O Alvianil vai enfrentar a Aparecidense, no estádio Aníbal Toledo, em Goiânia, às 16h. No mesmo dia, o União Rondonópolis encara o Goiânia, no estádio Luthero Lopez, em Rondonópolis, às 16h.
O JOGO
Senhor do primeiro tempo, o Vitória martelou, criou várias chances e o goleiro Neneca evitou que a rede fosse balançada mais vezes. Porém, aos 41 minutos, o goleiro foi de herói a vilão ao cometer pênalti bobo em cima de Vitinho. Anderson Magrão, que não tem nada com isso, cobrou com categoria para abrir o placar, resultado que coloca o Alvianil a três pontos do G-4.
Na segunda etapa, o Vitória conseguiu manter a vantagem no placar e ainda aproveitou os minutos finais para sacramentar o triunfo. Toni Galego, também de pênalti, marcou aos 40 minutos. E também teve tempo de João Denoni driblar o goleiro Neneca e dar números finais à partida. Vitória: 3 a 0.