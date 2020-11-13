Futebol

Vitória bate o União Rondonópolis e se mantém vivo na Série D

Alvianil venceu por 3 a 0 e renovou as esperanças de beliscar uma vaga na próxima fase da competição
Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 18:05

Anderson Magrão bateu pênalti para marcar para o Vitória Crédito: Vitor Nicchio/Vitória
 Enquanto houver chances, o Vitória vai seguir lutando na Série D do Campeonato Brasileiro. O Alvianil venceu o União Rondonópolis por 3 a 0 na tarde desta sexta-feira (13), no estádio Salvador Costa, em partida válida pela 12ª rodada da competição nacional. Anderson Magrão, Toni Galego e João Denoni marcaram os gols que garantiram os três pontos na tabela. 
Com o resultado, o time capixaba chegou a 13 pontos e assumiu a quinta colocação do Grupo A-5. Derrotado, o União caiu para a 7ª colocação com 11 pontos. O Vitória volta a campo pela Série D no próximo sábado (21). O Alvianil vai enfrentar a Aparecidense, no estádio Aníbal Toledo, em Goiânia, às 16h.  No mesmo dia, o União Rondonópolis encara o Goiânia, no estádio Luthero Lopez, em Rondonópolis, às 16h. 

O JOGO

Senhor do primeiro tempo, o Vitória martelou, criou várias chances e o goleiro Neneca evitou que a rede fosse balançada mais vezes. Porém, aos 41 minutos, o goleiro foi de herói a vilão ao cometer pênalti bobo em cima de Vitinho. Anderson Magrão, que não tem nada com isso, cobrou com categoria para abrir o placar, resultado que coloca o Alvianil a três pontos do G-4. 
Na segunda etapa, o Vitória conseguiu manter a vantagem no placar e ainda aproveitou os minutos finais para sacramentar o triunfo. Toni Galego, também de pênalti, marcou aos 40 minutos. E também teve tempo de João Denoni driblar o goleiro Neneca e dar números finais à partida. Vitória: 3 a 0.

