  • Enfermeira capixaba está entre os primeiros na fila para a vacina da Covid-19 na Inglaterra
Imunização

Enfermeira capixaba está entre os primeiros na fila para a vacina da Covid-19 na Inglaterra

Áurea de Souza, de 38 anos, chegou à Inglaterra em 2006 e é gerente-geral de um asilo no sudeste de Londres, segundo a BBC Brasil
Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 10:05

A capixaba Áurea de Souza (ao centro) está entre os primeiros na fila na Inglaterra para a vacina da Covid-19 Crédito: Divulgação/Lar St Augustine's
Uma enfermeira capixaba está entre os primeiros na fila para receber a vacina contra o coronavírus em Londres, que começou a ser aplicada nesta terça-feira (08).
Áurea de Souza, de 38 anos, chegou à Inglaterra em 2006 e é gerente-geral de um asilo no sudeste de Londres. Segundo a BBC News Brasil, ela administra uma equipe de dezenas de profissionais e supervisiona o atendimento de 52 idosos.
A capixaba concedeu entrevista à BBC News Brasil por telefone e disse que tinha otimismo, mas cautela com a vacina recém-aprovada. Ela admitiu que ficou apreensiva no começo, já que a solução foi rápida para um vírus tão novo. Segundo Áurea, essa é a nova forma de viver, não vai ter para onde correr. Ela comentou, também, sobre os idosos de quem cuida no lar, já que a é um sofrimento para eles ficar totalmente isolados e, com a vacina, o cenário pode mudar.

Com a pandemia, a capixaba contou para a BBC que teve que se mudar para o asilo e por três meses ficou morando lá direto. A decisão, segundo a BBC se manteve até junho, quando uma estrutura que permitisse a segurança dos idosos havia sido finalmente desenhada.
A enfermeira ainda revelou para a BBC que tinha viagem marcada para o Brasil para comemorar o casamento do irmão, mas que foi cancelado.

