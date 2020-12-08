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Coronavírus: ES registra 4.455 mortes e passa de 204 mil casos

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram 24 mortes e 2.418 casos confirmados nas últimas 24 horas

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 18:04
Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário
Máscara e álcool em gel: combate ao novo coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo registrou 24 óbitos nesta terça-feira (08), elevando para 4.455 o total de mortes provocadas pelo novo coronavírus. E conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado registrou um recorde de casos nas últimas 24 horas: foram 2.418 novos registros, elevando para 204.565 o total de casos confirmados.
Até então o maior número de casos confirmados em 24 horas tinha sido no dia 7 de julho, quando  2.156 pessoas foram diagnosticadas com a doença. 
O município de Vila Velha, com 29.429 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (26.134), Vitória (25.200) e Cariacica (18.138). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.721 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.351.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 186.864. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,2%, e  mais de 671.502 mil testes já foram realizados no Estado.

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