Diretor de colégio particular de Guarapari morre vítima da Covid-19

A filha de Pedro, Marcella Lucci, classificou o pai como uma pessoa humilde e forte. Ela explicou que Pedro não tinha apenas um papel de diretor, mas também inspirava os alunos a viverem o mundo fora das salas de aula. Marcella afirmou que para ela o pai era um "professor da vida".

"Papai ensinou como se caminha. Do bem, humilde, forte. Foi nosso melhor amigo, nosso professor da vida. Ensinou até o último dia e lutou como um guerreiro até o último dia. Fez com que os alunos vivessem além dos muros da escola, era diretor, mas ainda exercia a profissão de professor de geografia dando aula para os alunos do pré-vestibular e do 3º ano. Ele era apaixonado por viajar e levava todas as histórias para sala de aula. Prezava por uma educação mais humana, que marcasse a vida dos alunos e foi o que de fato aconteceu", disse.