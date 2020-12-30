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Diretor de colégio particular de Guarapari morre vítima da Covid-19

Pedro do Carmo Lucci tinha 61 anos e fundou, em 1991, o Maxime Centro Educacional, do qual era diretor e professor de geografia

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 20:38
Pedro do Carmo Lucci morreu nesta quarta-feira (30) aos 61 anos
Pedro do Carmo Lucci morreu em decorrência de complicações da Covid-19 Crédito: Arquivo Pessoal
O diretor do Maxime Centro Educacional morreu nesta quarta-feira (30) em Guarapari, em decorrência de complicações da Covid-19. Pedro Carmo Lucci tinha 61 anos, era natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e fundou o colégio em 1991 como um cursinho de pré-vestibular. Além de diretor, ele atuava também como professor de geografia.
A filha de Pedro, Marcella Lucci, classificou o pai como uma pessoa humilde e forte. Ela explicou que Pedro não tinha apenas um papel de diretor, mas também inspirava os alunos a viverem o mundo fora das salas de aula. Marcella afirmou que para ela o pai era um "professor da vida".
"Papai ensinou como se caminha. Do bem, humilde, forte. Foi nosso melhor amigo, nosso professor da vida. Ensinou até o último dia e lutou como um guerreiro até o último dia. Fez com que os alunos vivessem além dos muros da escola, era diretor, mas ainda exercia a profissão de professor de geografia dando aula para os alunos do pré-vestibular e do 3º ano. Ele era apaixonado por viajar e levava todas as histórias para sala de aula. Prezava por uma educação mais humana, que marcasse a vida dos alunos e foi o que de fato aconteceu", disse.
A página do Maxime Centro Educacional prestou uma homenagem para o diretor. Em uma outra postagem, a instituição também se referiu a Pedro como "nosso paizão" e agradeceu ao carinho e mensagens enviadas por quem o conhecia. Pedro do Carmo Lucci foi enterrado às 15h desta quarta-feira (30) no cemitério Parque Paraíso, em Guarapari.

É com pesar que comunicamos o falecimento do Diretor e Professor Pedro do Carmo Lucci. Nesse momento de tristeza e saudade, os mais sinceros votos de força para toda família e amigos.

Publicado por Maxime Centro Educacional em Quarta-feira, 30 de dezembro de 2020

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