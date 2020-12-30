Diretor de colégio particular de Guarapari morre vítima da Covid-19

O diretor do Maxime Centro Educacional morreu nesta quarta-feira (30) em Guarapari, em decorrência de complicações da Covid-19. Pedro Carmo Lucci tinha 61 anos, era natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e fundou o colégio em 1991 como um cursinho de pré-vestibular. Além de diretor, ele atuava também como professor de geografia.
A filha de Pedro, Marcella Lucci, classificou o pai como uma pessoa humilde e forte. Ela explicou que Pedro não tinha apenas um papel de diretor, mas também inspirava os alunos a viverem o mundo fora das salas de aula. Marcella afirmou que para ela o pai era um "professor da vida".
"Papai ensinou como se caminha. Do bem, humilde, forte. Foi nosso melhor amigo, nosso professor da vida. Ensinou até o último dia e lutou como um guerreiro até o último dia. Fez com que os alunos vivessem além dos muros da escola, era diretor, mas ainda exercia a profissão de professor de geografia dando aula para os alunos do pré-vestibular e do 3º ano. Ele era apaixonado por viajar e levava todas as histórias para sala de aula. Prezava por uma educação mais humana, que marcasse a vida dos alunos e foi o que de fato aconteceu", disse.
A página do Maxime Centro Educacional prestou uma homenagem para o diretor. Em uma outra postagem, a instituição também se referiu a Pedro como "nosso paizão" e agradeceu ao carinho e mensagens enviadas por quem o conhecia. Pedro do Carmo Lucci foi enterrado às 15h desta quarta-feira (30) no cemitério Parque Paraíso, em Guarapari.