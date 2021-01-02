2021 será o ano da vacina. E o Brasil?

Até agora, por exemplo, cerca de 40 países já deram início à aplicação de vacinas Crédito: Freepik

Se 2020 foi o ano da pandemia , 2021 será o da vacina. Da mesma forma, se 2020 nos ensina através de suas lições - e que lições! -, em 2021 o que esperamos é que, bem aprendidas, estas comecem efetivamente a tomar vida. E nesse aspecto, a primeira delas, sem dúvida a mais crucial e decisiva, remete-nos à vacina.

Por mais paradoxal que nos possa parecer, vem dos Estados Unidos , portanto, de Trump , o primeiro exemplo de lição bem aprendida e já em execução. O governo americano investiu pesadamente no programa “Warp Speed” – “incrivelmente rápido” -, destinado ao desenvolvimento de pesquisas e produção de vacinas. Duas delas já estão em estágio de aplicação, a Pfizer e a Moderna. Nunca na história se produziu uma vacina em tão curto tempo e comprovadamente eficaz e segura. Sem dúvida, incrivelmente rápido.

O que nos parece claro é que a velocidade e intensidade da retomada da economia global e dos países serão ditadas pela velocidade com que o processo de imunização das populações vai se dar. O que implica dizer que terão mais chances de sucesso aqueles países que se mostrarem mais ágeis. Daí a explicação para a corrida dos países em busca de imunizantes. Até agora, por exemplo, cerca de 40 países já deram início à aplicação de vacinas.

Assim, o Brasil adentra-se no ano de 2021 devedor em relação à aplicação da primeira lição. Ou seja, o país ainda não se mostrou com pressa na solução, por exemplo, de um desemprego que já atinge cerca de 30% da força de trabalho, contabilizando-se desempregados formais, desalentados e desocupados.