Covid-19: Portugal inicia vacinação gratuita e facultativa

Num primeiro momento, Portugal conta com 4,5 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Pfizer Crédito: Reuters/Folhapress

Como na maioria dos países, a vacina é gratuita e facultativa. Entretanto, o SNS (Serviço Nacional de Saúde) recomenda à população a sua utilização. O governo português tem se esforçado para garantir informação à população sobre as vacinas, desde que as pessoas sejam elegíveis de acordo com as indicações clínicas aprovadas para cada vacina comprada pela União Europeia.

A Comissão Europeia fechou acordos com seis fabricantes. No momento, as vacinas disponíveis são da Pfizer , com 200 milhões de doses, cabendo a Portugal 4,5 milhões de doses. Num segundo momento, serão da Moderna , com 80 milhões de doses, ficando a população portuguesa com 1,8 milhões de doses.

O plano de vacinação de Portugal segue com a evolução do conhecimento científico e das indicações e contraindicações que venham a ser aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos, segundo o SNS. Ele está dividido em três fases distintas: a primeira que está prevista para todo o mês de janeiro é vacinar profissionais de saúde, das forças armadas, profissionais e residentes de lares de pessoas idosas e profissionais e pacientes da rede nacional de cuidados continuados. Ainda na primeira fase, iniciando em fevereiro, serão vacinadas as pessoas maiores de 50 anos com alguma das seguintes doenças: insuficiências cardíacas, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crônica.

Já na segunda fase, que tem previsão do seu início em abril, serão vacinadas: pessoas com mais de 65 anos que ainda não tenham sido vacinadas, pessoas entre 50 e 64 anos de idade, inclusive, com pelo menos uma das patologias: diabetes, neoplasia maligna, doença renal crônica, insuficiência hepática, hipertensão arterial, obesidade e outras patologias com menor prevalência que poderão ser definidas posteriormente.

Por fim, a terceira e última fase, possivelmente a partir do mês de maio, para todo o restante da população elegível à vacina. É bom lembrar que menores de 16 anos de idade estão fora desse calendário de vacinação. Importante frisar, que o SNS enviou para toda a população uma mensagem de texto contendo informações sobre o calendário de vacinação, com um simulador e informações necessárias para o conhecimento pleno das vacinas.