Covid-19: Portugal inicia vacinação gratuita e facultativa

Começou no domingo passado a vacinação da população portuguesa. Portugal junta-se à comunidade europeia no combate à Covid-19, que numa demonstração de unificação, iniciou a vacinação, quase ao mesmo tempo, em todos os países integrantes da zona do Euro. Alguns países iniciaram no sábado passado e outros só na última segunda-feira.
Como na maioria dos países, a vacina é gratuita e facultativa. Entretanto, o SNS (Serviço Nacional de Saúde) recomenda à população a sua utilização. O governo português tem se esforçado para garantir informação à população sobre as vacinas, desde que as pessoas sejam elegíveis de acordo com as indicações clínicas aprovadas para cada vacina comprada pela União Europeia.
O plano de vacinação de Portugal segue com a evolução do conhecimento científico e das indicações e contraindicações que venham a ser aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos, segundo o SNS. Ele está dividido em três fases distintas: a primeira que está prevista para todo o mês de janeiro é vacinar profissionais de saúde, das forças armadas, profissionais e residentes de lares de pessoas idosas e profissionais e pacientes da rede nacional de cuidados continuados. Ainda na primeira fase, iniciando em fevereiro, serão vacinadas as pessoas maiores de 50 anos com alguma das seguintes doenças: insuficiências cardíacas, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crônica.
Já na segunda fase, que tem previsão do seu início em abril, serão vacinadas: pessoas com mais de 65 anos que ainda não tenham sido vacinadas, pessoas entre 50 e 64 anos de idade, inclusive, com pelo menos uma das patologias: diabetes, neoplasia maligna, doença renal crônica, insuficiência hepática, hipertensão arterial, obesidade e outras patologias com menor prevalência que poderão ser definidas posteriormente.
Por fim, a terceira e última fase, possivelmente a partir do mês de maio, para todo o restante da população elegível à vacina. É bom lembrar que menores de 16 anos de idade estão fora desse calendário de vacinação. Importante frisar, que o SNS enviou para toda a população uma mensagem de texto contendo informações sobre o calendário de vacinação, com um simulador e informações necessárias para o conhecimento pleno das vacinas.
A vacinação só está no início. A pandemia não acabou e os cuidados devem ser mantidos. Por isso mesmo, o governo estuda quais medidas deverão ser editadas a partir do dia 7 de janeiro, quando vencem as atuais medidas que até aqui estão contendo a expansão do vírus nas festas de fim de ano.