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Imunização

Agência europeia aprova vacina contra Covid-19 da Pfizer-BioNTech

A medida segue aval da Agência de Medicamentos Europeias, que hoje cedo emitiu relatório em que atesta a eficácia e a segurança do imunizador.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 16:29

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 16:29

Muitos cientistas políticos alertaram para a disputa que se daria pelas vacinas no mundo
Muitos cientistas políticos alertaram para a disputa que se daria pelas vacinas no mundo Crédito: Freepik
A Comissão Europeia informou nesta segunda-feira (21), que concedeu autorização condicional para a distribuição da vacina para o coronavírus desenvolvida pela Pfizer, em parceria com a BioNTech. A medida segue aval da Agência de Medicamentos Europeias (EMA, na sigla em inglês), que hoje cedo emitiu relatório em que atesta a eficácia e a segurança do imunizador.
As primeiras doses devem ser entregues aos países do bloco na próxima sexta-feira (26), e a previsão é de que a imunização comece no sábado (27). A União Europeia espera distribuir 200 milhões de doses até setembro de 2021.
"Hoje acrescentamos um capítulo importante a uma história de sucesso europeia. Aprovamos a primeira vacina segura e eficaz contra a Covid-19. Mais vacinas virão em breve", afirmou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

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