Portugal avisa população por SMS que vacinação começa no domingo (27)

Portugal avisa população por SMS que vacinação começa no domingo Crédito: Freepik

O governo português enviou avisos para a população, por SMS, que a vacinação em geral começará a ser oferecida neste domingo (27).

"COVID19: Vacinação começa amanhã. Vacina facultativa, mas recomendada e gratuita. Aguarde contacto do SNS", diz a mensagem enviada neste sábado (26), citando o Serviço Nacional de Saúde.

A campanha será lançada oficialmente no domingo (27). A primeira aplicação de vacina no país será feita no Porto, às 10h de domingo (27), no hospital São João.

A imunização será dividida em três fases. Profissionais de saúde que atendem pacientes de Covid serão os primeiros, assim como idosos que vivem em asilos e maiores de 50 anos com doenças crônicas que são fatores de risco, como problemas pulmonares e cardíacos.

Na segunda fase, serão imunizadas pessoas com 65 anos ou mais, sem comorbidades. Em seguida, pessoas entre 50 e 64 anos, com doenças como câncer e diabetes.

Na terceira e última fase, a vacina será distribuída para a população em geral, incluindo imigrantes em situação irregular no país. A previsão é que isto seja feito a partir de julho de 2021, com a possibilidade de durar até o primeiro trimestre de 2022.