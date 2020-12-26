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Imunização

Portugal avisa população por SMS que vacinação começa no domingo (27)

Profissionais de saúde que atendem pacientes de Covid serão os primeiros a serem imunizados, assim como idosos que vivem em asilos e maiores de 50 anos com doenças crônicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 17:36

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 17:36

Alguns países já iniciaram a vacinação contra a Covid-19
Portugal avisa população por SMS que vacinação começa no domingo Crédito: Freepik
O governo português enviou avisos para a população, por SMS, que a vacinação em geral começará a ser oferecida neste domingo (27).
"COVID19: Vacinação começa amanhã. Vacina facultativa, mas recomendada e gratuita. Aguarde contacto do SNS", diz a mensagem enviada neste sábado (26), citando o Serviço Nacional de Saúde.
A campanha será lançada oficialmente no domingo (27). A primeira aplicação de vacina no país será feita no Porto, às 10h de domingo (27), no hospital São João.
A imunização será dividida em três fases. Profissionais de saúde que atendem pacientes de Covid serão os primeiros, assim como idosos que vivem em asilos e maiores de 50 anos com doenças crônicas que são fatores de risco, como problemas pulmonares e cardíacos.

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Na segunda fase, serão imunizadas pessoas com 65 anos ou mais, sem comorbidades. Em seguida, pessoas entre 50 e 64 anos, com doenças como câncer e diabetes.
Na terceira e última fase, a vacina será distribuída para a população em geral, incluindo imigrantes em situação irregular no país. A previsão é que isto seja feito a partir de julho de 2021, com a possibilidade de durar até o primeiro trimestre de 2022.
O país já assegurou o fornecimento de 22,8 milhões de doses, número suficiente para imunizar toda a população. Foram fechados acordos com seis farmacêuticas. O primeiro lote a ser aplicado será de doses feitas pela Pfizer/BioNTech.

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