Fadiga da pandemia abate os portugueses durante segunda onda

Vista área de Lisboa, capital de Portugal Crédito: Luiz Barucke/ Flickr

O agravamento da pandemia da Covid-19 levou a um novo endurecimento das restrições por toda Europa . A segunda onda do vírus não deixou praticamente ninguém de fora. Entretanto, os níveis de contágios são distintos, não sendo possível fazer uma comparação precisa da eficácia das medidas tomadas pelos diversos países. No caso português, é evidente o cansaço causado pelas medidas anticovid, principalmente pela longa quarentena na primeira onda, o que levou muitos portugueses a esquecerem as cautelas necessárias.

Por ter feito uma quarentena correta e ter obtido um resultado importante no achatamento da curva epidemiológica na primeira onda, há um sentimento entre os portugueses de que o sacrifício não foi tão produtivo, quando se olham os números de casos aumentando neste momento, na segunda onda. De uma forma ou de outra, os distanciamentos sociais e a utilização de máscaras em todos os ambientes vêm perdendo força e já não há o mesmo cuidado da primeira onda da pandemia. Sem falar da circulação das pessoas. As atividades comerciais estão em recuperação, os transportes, escolas, universidades em funcionamento e as pessoas parecem querer levar a vida normalmente.

Do ponto de vista econômico, Portugal é uma das economias mais vulneráveis da União Europeia. Muito dependente do bloco. Pelo o que se vê, Portugal adotou novamente o estado de emergência seguindo uma tendência na Europa e está entre a cruz e espada: ou adotava medidas mais radicais no cerceamento da circulação das pessoas ou adotava medidas mais brandas e um controle mais a distância, dando mais fôlego ao setor econômico. Parece que esse último foi o caminho escolhido pelo governo socialista de Antonio Costa, com toque de recolher durante pelo menos as próximas duas semanas das 23h às 5h nos dias úteis e a partir das 13h aos sábados e domingos, nas 121 cidades portuguesas mais afetadas pela pandemia.

O fato é que muitos economistas acham prematuro atribuir um cenário de piora significativa da economia, sem saber exatamente quais medidas deverão ser adotadas pelo governo no futuro. Até mesmo a hesitação em decretar o estado de emergência novamente faz com que muitos temam pelo pior. Um afrouxamento das medidas neste momento e logo ali na esquina, no máximo em 30 dias, e um novo e severo lockdown seria desastroso, pois estaremos em pleno dezembro, inviabilizando totalmente o período natalino.