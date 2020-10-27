Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Qualidade de vida

Braga, a melhor cidade para se viver em Portugal

Para a administração, Braga é um exemplo de cidade que fez uma transição de sucesso para uma economia de futuro, baseada na inovação, no capital humano

Públicado em 

27 out 2020 às 05:00
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Pesquisa mostra que 97% dos moradores de Braga consideram a cidade um ótimo lugar para se viver
Pesquisa mostra que 97% dos moradores de Braga consideram a cidade um ótimo lugar para se viver Crédito: Fernando Manhães
Estou há dois anos morando em Braga e é com muita satisfação que vejo a cidade entre as melhores da Europa para se viver. Quem vive aqui sabe muito bem disso. O estudo realizado pela Comissão Europeia mostra que 97% dos moradores de Braga consideram a cidade um ótimo lugar para se viver e 57% afirmam que a qualidade de vida cresceu nos últimos anos.
Apesar de antiga, com seus mais de 2.000 anos de existência, a cidade possui uma enorme população jovem, repleta de cultura religiosidade e história. Tudo isso faz a cidade ser a melhor para se viver em Portugal e a terceira da Europa.
O estudo foi realizado em 83 cidades dos Estados-membros da Europa. Com mais de 58.100 entrevistas, a análise feita com base em 22 critérios, como segurança, cuidados com a saúde, acesso à habitação, empregabilidade, vida urbana, educação, poluição, dentre outros.

Veja Também

Marco legal das startups vai facilitar a vida das empresas, diz ministro

Eco101 está entre as três rodovias mais sustentáveis do Brasil

Mais otimistas, 13% das empresas voltaram a contratar em setembro no ES

Braga integrou um grupo de 17 cidades com menos de 250 mil habitantes. Tendo como concorrentes diretos cidades como Oslo, Hamburgo, e muitas outras. Com relação a segurança, 85% dos entrevistados afirmaram que se sentem seguros ao caminhar a noite sozinhos e 94% que é uma cidade amiga dos idosos. Além disso, 95% afirmam que a cidade acolhe bem os estrangeiros e 83% a considera livre de descriminação com base na orientação sexual.
Segundo Ricardo Rio, o presidente da Câmara da cidade (o que equivale ao prefeito no Brasil), Braga é um exemplo de cidade que fez uma transição de sucesso para uma economia de futuro “baseada na inovação, no capital humano e no conhecimento enquanto motores de seu crescimento, gerando riqueza e bem-estar”. Para isso ele citou que instituições e empresas foram determinantes, como o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, a Universidade do Minho, a Bosch, a Fujitsu, a InvestiBraga, a Startup Braga, entre outras.
A outra cidade portuguesa incluída no estudo foi a capital, Lisboa, fazendo parte do grupo com a população entre 1 e 5 milhões de habitantes. É importante frisar que Braga, apesar de pequena, é uma cidade com características positivas de uma cidade com mais habitantes, com um bom comércio, prestação de serviços de qualidade, infraestrutura física e muitas opções culturais, sem carregar os percalços que o crescimento gera para uma cidade grande, como violência, insegurança, trânsito e poluição.

Veja Também

Fim do visto gold em Portugal pode atrapalhar novos investimentos

A Europa se prepara para tentar salvar o Natal

Portugal volta a adotar medidas mais rígidas contra o coronavírus

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

Tópicos Relacionados

braga Europa Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia
Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados