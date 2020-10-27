Braga, a melhor cidade para se viver em Portugal

Pesquisa mostra que 97% dos moradores de Braga consideram a cidade um ótimo lugar para se viver Crédito: Fernando Manhães

Estou há dois anos morando em Braga e é com muita satisfação que vejo a cidade entre as melhores da Europa para se viver. Quem vive aqui sabe muito bem disso. O estudo realizado pela Comissão Europeia mostra que 97% dos moradores de Braga consideram a cidade um ótimo lugar para se viver e 57% afirmam que a qualidade de vida cresceu nos últimos anos.

Apesar de antiga, com seus mais de 2.000 anos de existência, a cidade possui uma enorme população jovem, repleta de cultura religiosidade e história. Tudo isso faz a cidade ser a melhor para se viver em Portugal e a terceira da Europa.

O estudo foi realizado em 83 cidades dos Estados-membros da Europa. Com mais de 58.100 entrevistas, a análise feita com base em 22 critérios, como segurança, cuidados com a saúde, acesso à habitação, empregabilidade, vida urbana, educação, poluição, dentre outros.

Braga integrou um grupo de 17 cidades com menos de 250 mil habitantes. Tendo como concorrentes diretos cidades como Oslo, Hamburgo, e muitas outras. Com relação a segurança, 85% dos entrevistados afirmaram que se sentem seguros ao caminhar a noite sozinhos e 94% que é uma cidade amiga dos idosos. Além disso, 95% afirmam que a cidade acolhe bem os estrangeiros e 83% a considera livre de descriminação com base na orientação sexual.

Segundo Ricardo Rio, o presidente da Câmara da cidade (o que equivale ao prefeito no Brasil), Braga é um exemplo de cidade que fez uma transição de sucesso para uma economia de futuro “baseada na inovação, no capital humano e no conhecimento enquanto motores de seu crescimento, gerando riqueza e bem-estar”. Para isso ele citou que instituições e empresas foram determinantes, como o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, a Universidade do Minho, a Bosch, a Fujitsu, a InvestiBraga, a Startup Braga, entre outras.