Eco101 está entre as três rodovias mais sustentáveis do Brasil

Pedágio da Eco101 na Serra Crédito: Edson Chagas | Arquivo

A Eco101, concessionária que administra a BR101 no estado, está entre as três rodovias mais sustentáveis do Brasil. A empresa foi uma das ganhadoras do Prêmio Via Viva Sustentabilidade 2020, promovido pelo Ministério da Infraestrutura. Este prêmio monitora e mede a execução de ações sustentáveis e de proteção ao meio ambiente na operação de rodovias federais concedidas.

Boas práticas ambientais como: recolhimento de resíduos, utilização de asfalto borracha em obras na rodovia, Programa de Proteção à Fauna, resgate de flora, carbono neutro e monitoramento de recursos hídricos são algumas das principais ações realizadas pela concessionária.

ENCONTRO

O deputado federal Evair de Melo, o presidente do ES em Ação, Fábio Brasileiro, e a presidente da Findes, Cris Samorini Crédito: Divulgação

MULHER DE NEGÓCIOS

Letícia Rody Crédito: Divulgação

Há 13 anos no comando do mercado imobiliário de alto luxo do Espírito Santo, a consultora Letícia Rody completa seis anos à frente de sua empresa Letícia Rody Imóveis de luxo e tem sido intensa sua atuação durante a pandemia. Segundo ela, mesmo diante de todos dos fatores limitadores que vieram sobre a economia, como consequência do Covid-19, há motivos para comemorar. Entre eles, a decisão de muitas famílias em adquirir um imóvel o que resultou em um Volume Geral de Vendas (VGV) mensal da ordem de R$ 6 milhões. Tudo isso sem contabilizar a comercialização dos lotes no Alphaville Três Praias.

ANIVERSÁRIO

A empresária e shopper Brenda Riva, à frente da Vith Shoes, vai receber clientes e formadores de opinião para celebrar o seu aniversário e a nova fase da sua loja, no dia 7 de novembro. “A comemoração acontece um pouco depois para deixar as clientes mais à vontade por conta da pandemia”, explica Brenda. Na ocasião, a empresária vai mostrar as últimas novidades de sua loja de calçados e bolsas.

DOAÇÕES PARA AFECC

Lea Regina Penedo, Pedro Paulo Moyses e Jacqueline de Oliveira: em tarde de doações na Afecc Crédito: Divulgação

Em março deste ano, o rooftop do charmoso e badalado Barlavento Beach Bar & Lounge, na Praia de Camburi, fervia. Os sócios Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia tiveram a ideia de promover uma festa de Dia da Mulher unindo diversão e solidariedade apenas com DJs mulheres animando o agito, enquanto toda a renda arrecadada na bilheteria já tinha destino certo: a Afecc. A pandemia veio e fez com que a entrega das doações para a instituição fosse adiada. No entanto, com a vida voltando à normalidade aos poucos, a dupla viu a oportunidade de fazer os donativos chegarem ao seu destino. O momento não poderia ser mais oportuno: no mês em que se promove a campanha de conscientização do Outubro Rosa. A diretora de Relações Institucionais da Afecc, Léa Regina Penedo, e a Gerente Executiva, Jacqueline Ermidorf de Oliveira, receberam a contribuição diretamente de Pedro Paulo esta semana.

OUTUBRO ROSA

Dani Chambô, Gizelly Bicalho e Vitor Fiorin: no jantar beneficente do projeto Juntos pela Mama Crédito: Andie Freitas

MERCADO AQUECIDO

Lamberto Palombini, presidente do Grupo Proeng, acompanha o aquecimento do mercado imobiliário para anunciar dois lançamentos ainda este ano. Em Jardim da Penha, Vitória, o empresário lança seu 28º empreendimento. Já em Vila Velha, com o novo prédio em Coqueiral de Itaparica, a construtora atinge a marca de 16 condomínios no município. Os dois com informações que serão divulgadas logo mais. Palombini afirma, ainda, que, nesse movimento crescente, tem previsão para mais lançamentos já no início de 2021.

MERCADO ONLINE

Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares e Abrasel no ES, comemora uma grande novidade para o setor: o Mercado Abrasel, uma plataforma online e gratuita para compra e venda de materiais do setor de bares e restaurantes. Nela, o usuário poderá divulgar seus produtos, novos ou usados, sem sair de casa, encontrar móveis, equipamentos, maquinários, utensílios personalizados ou até mesmo imóveis à venda. Para usar é fácil, basta ser associados, entrar no site da Rede Abrasel e fazer o cadastro.

SUPERMERCADISTAS

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) está convocando os supermercadistas a marcarem presença na convenção anual do setor, que acontece entre segunda e quarta-feira (26 e 28 de outubro), e é realizada pela associação nacional, a Abras. O evento terá programação 100% virtual, com o tema “Jornada 360º - Ecossistema e Inovação”.

“As inscrições são gratuitas e pela primeira vez a convenção não será presencial. É uma grande oportunidade para que empresários e profissionais do setor se atualizem, adquiriram conhecimento e façam relacionamentos que resultem em novas parcerias”, afirma o superintendente da Acaps, Hélio Schneider.

ROBÓTICA NO TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA