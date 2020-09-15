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Covid-19 ainda assusta

Portugal volta a adotar medidas mais rígidas contra o coronavírus

País voltará a estado de contingência a partir desta terça-feira (15/09) para adotar medidas mais eficazes de controle para evitar a contaminação desenfreada da população

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

15 set 2020 às 05:00
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Em Portugal, antes que o governo decretasse quarentena, cidadãos já haviam esvaziado as ruas
Portugal passará a adotar novamente medidas mais rígidas para a circulação de pessoas nas cidades Crédito: Câmara Municipal de Lisboa
Mesmo sem saber ao certo se a primeira onda da Covid-19 chegou ao fim, Portugal está à espera da segunda onda no país. Com os aumentos de casos em diversos países europeus como Espanha, Inglaterra e França, Portugal coloca todo o país em estado de contingência a partir de hoje (15/09), recurso este para adotar medidas mais eficazes de controle para evitar a contaminação desenfreada da população.
O primeiro ministro António Costa afirmou que as medidas tomadas, dentre elas a redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, a proibição do consumo de álcool nas ruas, a redução do número de pessoas que podem se reunir (nos restaurantes, por exemplo, grupos de no máximo quatro pessoas), jogos de futebol sem torcidas e muitas outras, estão em primeiro lugar relacionadas com a evolução dos óbitos e, em segundo lugar, com a capacidade de resposta em termos de cuidados intensivos.

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O uso de máscaras em ambientes fechados continua obrigatório e o afastamento social também. O fato é que com o risco da chegada de uma segunda onda, todos já estão cientes dos riscos e ninguém poderá dizer que não foi avisado. O grande risco continua sendo o colapso no sistema nacional de saúde, que não tem capacidade para atender a todos que necessitam de cuidados intensivos e, ao mesmo tempo, atender às outras ocorrências médicas.
Embora Portugal tenha demonstrado uma diminuição nos números de novos contágios no mês de agosto e adotado um controle mais efetivo nos locais de novos focos de contaminação, principalmente nos lares de idosos, em 15 dias tudo mudou. A região Norte teve um grande crescimento de casos e a região de Lisboa continua liderando o número de contaminações.

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Com o fim do verão e o início das aulas presenciais, mais de 1,9 milhões de alunos passarão a circular pelas cidades, boa parte deles utilizando os serviços públicos de transporte e movimentando também pais, professores e encarregados de ensino, fato que não ocorre desde 13 de março, início da quarentena portuguesa. Também é importante destacar o início do outono, que normalmente é uma época mais propícia para o aparecimento de outras viroses, como, por exemplo, a gripe.

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Enquanto a vacina não vem e não se tem a desejada imunização geral da população, Portugal parece estar dividido entre aqueles que acham que o país está preparado para uma segunda onda e aqueles que temem que o país não tenha feito a lição de casa de forma correta e, como consequência, venha a sofrer muito mais agora, com a economia já combalida e com a longa quarentena.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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